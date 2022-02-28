عاجل.. الإفتاء تعلن موعد استطلاع هلال شهر شعبان

جدة - نرمين السيد - أعلنت دار الإفتاء المصرية، عن موعد استطلاع هلال شهر شعبان، وذلك عبر الحساب الرسمي للدار على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



جدة - نرمين السيد - أعلنت دار الإفتاء المصرية، عن موعد استطلاع هلال شهر شعبان، وذلك عبر الحساب الرسمي للدار على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". وكتبت دار الإفتاء: "يوم الأربعاء المقبل.. اللهم بلّغنا رمضان".

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