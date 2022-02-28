"كاف" يختار هدف زيزو ضد الوداد الأفضل فى الجولة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا

اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، الهدف الذى سجله أحمد سيد زيزو، نجم الزمالك، في شباك الوداد المغربى، كأفضل هدف في الجولة الثالثة من بدوري أبطال أفريقيا، بالمواجهة التي خسرها الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وكتب الحساب الرسمي لدوري أبطال أفريقيا على "تويتر": "خـــيــال.. تسديدة ولا أروع من أحمد السيد زيزو لاعب الزمالك أمام الوداد، استحق عليها هدف الأسبوع في الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا".

حصد الزمالك نقطتين من تعادلين، الأول مع بترو أتلتيكو 2-2 في القاهرة، والثاني مع ساجرادا 0-0 في أنجولا.