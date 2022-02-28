الزمالك يوجه الشكر إلى كارتيرون ويسلم له درع تكريمي عقب إقالته «صور»

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وجه نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، الشكر إلى باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق للفارس الأبيض.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونشرت صفحة الزمالك الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صور لكارتيرون اليوم وهو يودع لاعبي الزمالك خلال التدريبات، وصافحهم كما صافح أساممة نبيه المدير الفني المؤقت الجديد، وأمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة.

وكتب الزمالك على صفحته على "فيس بوك": " نادي الزمالك يشكر باتريس كارتيرون على الفترة التي قضاها مع الفريق خلال المرحلة الماضية.

وسلم أمير مرتضى درع إلى كارتيرون، نظراً للفترة الماضية التي قضاها مع الفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة فيونتشر يوم الاربعاء القادم، ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر من الدوري المصري الممتاز.

تدريبات الزمالك

وقاد أسامة نبيه وأحمد عبد المقصود التدريبات، بعد إقالة باتريس كارتيرون، الذي رحل بشكل رسمي عن الزمالك اليوم.

وخرج اشرف بن شرقى ومحمد أوناجم و سيف الدين الجزيرى قبل نهاية التقسيمه الاخيرة، التي خصصها أسامة نبيه للاعبين، استعداداً لمباراة فيوتشر بالدوري العام. وحضر جميع اللاعبين ماعدا ابو جبل الذي خاض تدريبات إستشفائية منفرده.

وشارك طارق حامد في تدريبات منفرده بشكل خاص، حيث قام بالجري بالكرة حول الملعب، في أول مشاركة له، ليعود في التدريبات القادمة ويخوضها بشكل كامل مع باقي اللاعبين.

وكان يعاني طارق حامد من كدمة قوية في الركبة، قبل أن يخرج ويصحح إصابته بأنها معقده وتشخيصها إصابة أخرى غير اكدمه في الركبه.

دوت الخليج يكشف المدربين المرشحين لتدريب الزمالك

وعلم موقع دوت الخليج أن إدارة الزمالك لم تستقر بشكل كبير على أسم معين لتعيينه مديراً فنياً للفريق، ولكن الترشحيات الأولية جاءت لصالح هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر السابق والكونغو الحالي لتولي مهمة تدريب القلعة البيضاء.

كما تم ترشيح معين الشعباني المدير الفني الحالي للنادي المصري البورسعيدي، بجانب توم سينتفيت المدير الفني السابق لمنتخب بلجيكا.

وسيقود الزمالك أسامة نبيه بشكل مؤقت، ومعه أحمد عبد المقصود مدرب عام، حتى يستقر الزمالك على مدير فني جديد، سيكون أجنب كما أكد مرتضى منصور.