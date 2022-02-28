/682389/بسبب-تعرضه-لوعكة-صحية-مدير-مهرجان-أسوان-يغيب-عن-الحفل-الختامي

يقام الآن الحفل الختامي لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، والذي حضره كل القائمين عليه وعدد كبير من النجوم، سواء المشاركين كأضاء لجنة تحكيم أو بأفلامهم، ولكن غاب مدير المهرجان حسن أبو العلا.. فما السبب؟

دوت الخليج يرصد سبب غياب حسن أبو العلا مدير مهرجان أسوان الدولي عن الحفل الختامي

سبب غياب حسن أبو العلا مدير مهرجان أسوان الدولي عن الحفل الختامي

كشف رئيس مهرجان أسوان محمد عبد الخلق السبب الحقيقي وراء غياب حسن أبو العلا عن الحفل الختامي للدورة السادس من المهرجان، وهي تواجده في المستشفى الآن، عقب تعرضه لأزمة صحية منعته من الحضور، وتمنى علد الخالق الشفاء التام لحسن في أسرع وقت.

الدول التي شاركت في الدورة السادسة لمهرجان أسوان لأفلام المرأة

شارك عدد كبير من دول العالم في دورة عام 2022 لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، ومن بينهم جاءت الدنيمارك المشاركة بفيلم "كما في السماء"، فرنسا بفيلم "أم صالحة"، أما عن الولايات المتحدة الأمريكية فشاركت بفيلم "إل بلانيتا" التي يحكي عن الدمار الذي لحق باسبانيا عقب الأزمة الإقتصادية، والسويد تشارك بفيلم مشترك مع السعودية، يحمل اسم"فرحة"، كما تشارك المملكة العربية السعودية بشكل مستقل بفيلم "قوارير"، كما يُعرض فيلم "الفتاة الجديدة" الذي يمثل الأرجنتين، كما شارك فيلم "ريحانة" من إنتاج سنغافوري بنجلاديشي مشترك.

دول أخرى شاركت في مهرجان أسوان عام 2022

وتستمر الإنتاجات المشتركة، فتقدم فيلم "جنة الطاووس" من إنتاج ألماني إطالي مشترك، وتم عرض فيلم "أرواح عابرة" في أول عرض دولي له، وهو من إنتاج عراقي سويسري مشترك، أما عن فيلم "روابط مقدسة" فعم من إنتاج كل من تشاد وبلجيكا وفرنسا وألمانيا.

تكريم سوسن بدر خلال الدورة السادسة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

حصل الفنانة سوسن بدر على جائزة "إزيس لإنجاز" عن مجمل أعمالها، وذلك خلال الحفل الإفتتاحي للدورة 6 لمهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة، كما يحرص المهرجان على تكريم المرأة في كل دورة له بأشكال مختلفة، وأرجعت سوسن الفضل فيما هي عليه اليوم إلى المخرجة إنعام محمد.