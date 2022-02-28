بعد حذف صوره.. مطرب المهرجانات عنبة: «عارف إني كاتم على نفسكم بس مفيش اعتزال»

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خرج مطرب المهرجانات الشعبية عنبة، عن صمته بعد الأنباء المتداولة بشأن اعتزاله الغناء ليكشف حقيقة الجدل المثار حوله للجمهور.

دوت الخليج يرصد حقيقة اعتزال مطرب المهرجانات الشعبية عنبة

وكتب عنبة عبر خاصية ستوري، بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام: «أنا عارف إني كاتم على نفس ناس كتير كله مستني ياخد نفسه، مفيش اعتزال، أنا بحب اللي بعمله وربنا اللي منجحني وجاعل الناس تحبني بصدق، أنا مش منزل غير إني مهمل في حق نفسي مش أكتر».

عنبة يثير الجدل بعد حذف صوره من انستجرام

وكان مطرب المهرجانات عنبة قد أثار الجدل في الساعات القليلة الماضية، بعدما قام بحذف جميع صوره من موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وشارك مع جمهوره ستوري قال فيها: ««أنا أسف لنفسي»، مما رجح البعض باتخاذ عنبة قرار الاعتزال، وبدأوا في تداول الخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حفل عنبة مع رامي جمال

الجدير بالذكر أنه آخر ظهور لمطرب المهرجانات عنبة كان من خلال حفل أحياه مؤخرا مع الفنان رامي جمال وذلك في يوم الجمعة الموافق 25 من شهر فبراير المنقضي.

وكانت قد تألق مطرب المهرجانات الشعبية مصطفى عنبة الشهير ب«عناب»، من خلال احتفاله بعيد الحب مع الجمهور على طريقته الخاصة، إذ أنه أحيا حفل غنائي ضمن حفلات النجوم في عيد الحب، والذي كان في يوم الأربعاء الموافق 14 من شهر فبراير، في تمام الساعة السابعة مساء، على مسرح الزمالك.

أول ظهور لعنبة بعد حصوله على تصريح النقابة

وظهر عنبة لأول مرة بعد أزمة وقفه من قبل نقابة المهن الموسيقية في حفل الكينج محمد منير، وتعجب الجمهور من هذا الظهور وبدأ الهجوم ينهال عليه، بعد أن ظهر عنبه في فيديو مننتشر له بشكل كبير و هو يتفاعل مع الجمهور علي أغنية «العو جه العو حضر»، وكان ذلك عن طريق الفلاشة والتي منعتها نقابة المهن الموسيقية من قبل و منعت الغناء عليها، و غني عنبة في فقرة ما قبل ظهور الكينج محمد منير للمسرح، وكانت الحفلة في فندق جويل الزهراء مدينة نصر، وبعدها كشف نقيب المهن الموسيقية بأن عنبة حصل على تصريح النقابة.

ويعد مطرب المهرجانات عنبة من أكثر مطربي المهرجانات شعبية في مصر والوطن العربي، وحققت أغنياتها نجاح مبهر، والتي كان أشهرها أغنية «عناب»، «العو جه العو حضر»، وغيرها.