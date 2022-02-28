ميدو: مدرب الزمالك الجديد تولى الفريق من قبل

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تحدث أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، حول الأحداث التي جرت اليوم بالقلعة البيضاء، بإقالة باتريس كارتيرون من تدريب الفريق.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال ميدو خلال تصريحات تليفزيونية على قناة المحور ببرنامج "الريمونتادا": "هناك 3 مدربين كبار مرشحين لتدريب الزمالك خلال الفترة القادمة والفريق يحتاج لمدرب ذو شخصية قوية جدا".

أضاف: "أحيي إدارة الزمالك على خطوات رحيل كارتيرون وهو قرار صحيح، وظهر بشكل مميز لجميع الجماهير".

وزاد: "فسخ عقد كارتيرون الكل فيه كسبان ويعتبر مشهد حضاري، بعد الجلسة التي جمعت المدرب الفرنسي بمرتضى منصور".

واردف: "مدرب الزمالك الجديد تولى قيادة الفريق من قبل، ولدي معلومات حول هذا، وسيعلن الزمالك التعاقد معه بشكل رسمي، في حال إنتهاء المفاوضات بنجاح".

دوت الخليج يكشف المدربين المرشحين لتدريب الزمالك

وعلم موقع دوت الخليج أن إدارة الزمالك لم تستقر بشكل كبير على أسم معين لتعيينه مديراً فنياً للفريق، ولكن الترشحيات الأولية جاءت لصالح هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر السابق والكونغو الحالي لتولي مهمة تدريب القلعة البيضاء.

كما تم ترشيح معين الشعباني المدير الفني الحالي للنادي المصري البورسعيدي، بجانب توم سينتفيت المدير الفني السابق لمنتخب بلجيكا.

وسيقود الزمالك أسامة نبيه بشكل مؤقت، ومعه أحمد عبد المقصود مدرب عام، حتى يستقر الزمالك على مدير فني جديد، سيكون أجنب كما أكد مرتضى منصور.

تدريبات الزمالك

وقاد أسامة نبيه وأحمد عبد المقصود التدريبات، بعد إقالة باتريس كارتيرون، الذي رحل بشكل رسمي عن الزمالك اليوم.

وخرج اشرف بن شرقى ومحمد أوناجم و سيف الدين الجزيرى قبل نهاية التقسيمه الاخيرة، التي خصصها أسامة نبيه للاعبين، استعداداً لمباراة فيوتشر بالدوري العام. وحضر جميع اللاعبين ماعدا ابو جبل الذي خاض تدريبات إستشفائية منفرده.

عودة طارق حامد للمشاركة في تدريبات الزمالك

وشارك طارق حامد في تدريبات منفرده بشكل خاص، حيث قام بالجري بالكرة حول الملعب، في أول مشاركة له، ليعود في التدريبات القادمة ويخوضها بشكل كامل مع باقي اللاعبين.

وكان يعاني طارق حامد من كدمة قوية في الركبة، قبل أن يخرج ويصحح إصابته بأنها معقده وتشخيصها إصابة أخرى غير اكدمه في الركبه.