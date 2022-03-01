عاجل.. الصحة تعلن شفاء 1321 حالة جديدة من كورونا

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 1523 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لـ فيروس كورونا ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى والفحوصات اللازمة التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.
وأشار عبد الغفار إلى أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بـ فيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 483771 من ضمنهم 413482 حالة تم شفاؤها، و24074 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية.
وخصصت الوزارة عددا من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:
نسخة أندرويد
https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
https://apple.co/3gURgYJ
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