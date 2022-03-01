مستشفيات قنا الجامعية: زيادة أيام تشغيل العيادات والوحدات

جدة - نرمين السيد - وافق مجلس إدارة مستشفيات قنا الجامعية على زيادة أيام تشغيل بعض عيادات المستشفيات الجامعية ووحداتها، وذلك فى إطار توفير الخدمة الطبية اللائقة للمرضى ولإتاحة تلك الخدمات لأكبر عدد ممكن من أهالى الإقليم.





جاء ذلك خلال جلسة مجلس إدارة مستشفيات قنا الجامعية المنعقدة بحضور الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى والدكتور على عبد الرحمن غويل عميد كلية الطب بقنا رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية. وقال الدكتور حجاجى منصور المدير التنفيذى لمستشفيات قنا الجامعية إن مجلس وافق كذلك على تشكيل لجنة من أقسام الجهاز الهضمى والكبد والأشعة التشخيصية وعلاج الأورام لتفعيل مشاركة المستشفيات الجامعية فى المبادرة الرئاسية لعلاج أورام الكبد، ولجنة من أقسام الأشعة التشخيصية والجراحة العامة وعلاج الأورام لتفعيل لجنة مبادرة صحة المرأة. وفى إطار تطوير العمل داخل الأقسام الطبية والبدء فى تطبيق برنامج الصيدلة الإكلينيكية، وافق المجلس على إيفاد صيادلة من قسم الصيدليات بالمستشفى للتدريب واكتساب المهارات اللازمة لبدء تفعيل وحدة الصيدلة الإكلينيكية لقسم الأطفال.

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