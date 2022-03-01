هانى ضاحى يعلن موعد وتفاصيل انتخابات نقابة المهندسين (فيديو)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "مساء dmc"، المذاع على قناة dmc الفضائية.
وأشار ضاحى إلى أن انتخابات النقيب العام للمهندسين ستكون يوم 4 مارس المقبل، لافتا إلى أن هناك 22 مرشحا على منصب النقيب.
وشدد نقيب المهندسين على أهمية أن يكون هناك إقبالا على الانتخبات من جموع المهندسين يوم 4 مارس المقبل، حيث تضم نقابة المهندسين أكبر تجمع أكبر تجمع انتخابى فى الشرق الأوسط.
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