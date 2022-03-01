نشرة الفن: حقيقة اعتزال مطرب المهرجانات عنبة.. غياب مدير مهرجان أسوان عن حفل الختام.. وهذه تفاصيل إقامة أولى دورات سينما العالم القديم ببور سعيد

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حدث اليوم 28 فبراير العديد من الأحداث الفنية المهمة في مصر والوطن العربي، وسنقوم بعرض أهمها من خلال نشرتنا الفنية لليوم.

دوت الخليجترصد أهم أحداث اليوم 28 فبراير2022

محافظة بور سعيد تستعد لإقامة أولى دورات مهرجان بورسعيد لسينما العالم القديم

أقام محافظ بور سعيد اللواء عادل الغضبان اجتماعًا موسعًا لمناقشة أهم اللوجستيات التي تحتاجها الدورة الأولى مهرجان بور سعيد لسينما العالم القديم، في الفترة بين 25 إلى 30 يونيو المقبل، مع كل من المخرج إسماعيل مراد، مستشار المحافظة للثقافة محمد الدسوقي ، اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ ومسؤولي الجهاز التنفيذي ببورسعيد، كما أكد سيادته على جاهزية البنية التحتية للمحافة لاستقبال أي عدد من الزوار في مثل هذه الأحداث الفنية والثقافية الكبرى.

مؤتمر صحفي خاص بمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة

تم اليوم 29 فبراير 2022 المؤتمر الصحفي الخاص بمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته الـ23، والمنتظر أنطلاقه يوم 17 مارس المقبل، وأقيم المؤتمر لكشف تفاصيل هذه الدورة من المهرجان، وترأس المؤتمر المخرج سعد هنداوي، وحضره عدد كبير من الإعلاميين والصحفيين.

غياب حسن أبو العلا مدير مهرجان أسوان الدولي عن الحفل الختامي

لفت الأنظار غياب مدير المهرجان حسن أبو العلا عن الحفل الختامي لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، الذي حضره عدد كبير من النجوم، سواء المشاركين كأعضاء لجنة التحكيم، أو بأدوار في أفلام شاركت في مسابقة المهرجان، وغيرهم من الضيوف الذين حضروا لأهمية هذا الحفل، وكشف محمد عبد الخلق رئيس المهرجان عن السبب، وهو أنه تعرض لوعكة صحية دخل على إثرها المستشفى.

هيثم شاكر يروِّيج لأغنيته الجديدة هنتقابل بعدين

أعلن الفنان هيثم شاكر عن صدور أغنية جديدة له قريبًا باسم "هنتقابل قريب"، وذلك من خلال نشره للبوستر الدعائي للأغنية من خلال خاصية story عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

اعتزال مطرب المهرجانات عنبة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اعتزال مغني المهرجانات عنبة، أو عناب بعد تغيير اسمه بطلب من نقابة المهن الموسيقية، وذلك بعد مسح كل صوره من حسابه الرسمي على إنستجرام، ونشره لقصة مصورة كتب فيها:"أنا آسف لنفسي"، وبعدها رجع عنبة بنفي الخبر من خلال القصص المصورة أيضًا وكتب:" أنا عارف إني كاتم على نفس ناس كتير كله مستني ياخد نفسه، مفيش اعتزال، أنا بحب اللي بعمله وربنا اللي منجحني وجاعل الناس تحبني بصدق، أنا مش منزل غير إني مهمل في حق نفسي مش أكتر".