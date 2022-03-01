/682398/سعد-الهلالي-لو-الزوج-معندوش-رغبة-في-الطفل-يجوز-اتخاذ-قرار-إجهاضه-قبل-الشهر-الثالث

تحدث سعد الدين الهلالي، خلال حلوله ضيفا على برنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر قناة mbc مصر، خلال حلقة اليوم الاثنين، عن جواز إجهاض الطفل على هامش حديثه عن مشكلة الزيادة السكانية وكيفية تنظيم النسل.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تصريح سعد الدين الهلالي بشأن تنظيم النسل

وقال سعد الدين الهلالي خلال برنامج الحكاية: «يجوز للزوج اتخاذ قرار إجهاض الطفل في الشهر الثالث من الحمل إذ لم يرغب به، وهذا رأي عدد كبير من الفقهاء، ولكن إحنا قوانينا بتجرم الإجهاض بكل أنواعه إلا في حالة أنه سيتسبب في إنقاذ الام».

وتابع: «جميع الدول المتحضرة قوانينها تسمح لإجهاض الطفل قبل إتمام الثلاثة أشهر، فأرجو الدولة النظر لآراء الفقهاء».

سعد الدين الهلالي يكشف حرمانية الاحتفال بالاسراء والمعراج

وتحدث أيضا سعد الدين الهلالي خلال حلقته الوسم مع الإعلامي عمرو أديب، عن حرامنية الاحتفال بالاسراء والمعراج، مشيرا إلى أنه لا يحرمها، إذ كانت بنية سليمة، واضاف: «حدث الاسراء والمعراج فيه أراء متضاربة ، الحضارة الإنسانية اختارت رأي من هذه الآراء لتحتفل به ، وأول من فكر في الاحتفالات بالمناسبات الدينية الدولة الفاطمية بغرض سياسي»

وتابع: « لو غرض الاحتفالات يثير فتن يجب أن تكون للإنسانية موقف ضدها، و لو قدمت رحلة الإثراء والمعراج على أنها معجزة دا خطأ لأنه حدث، وانا مش بحرم الاحتفال بالاسراء والمعراج ولكن يجب أن يكون بنية سليمة».

عمرو أديب يتحدث عن ازمة الكثاقة السكانية

وكان قد بدأ عمرو أديب البرنامج بالحديث عن الكثافة السكانية وتصريحات الرئيس السيسي وعلاقتها بالتنمية الاقتصادية، فقال مدافعا: «الرئيس بيكلم الناس بالمشاعر والإحساس وبيقولهم إن الزيادة السكانية تأكل ثمار التنمية الاقتصادية،ناس كتير ترجمت كلامه إن بيحملنا المسؤلية بس هو بيطالب مشاركتهم فيها، الريس بيقولكم تعالوا تحط إيدينا في ايد بعض ونحسن البلد، بسطهلكم وقالكم قول لبنتك تستنى سنة أو سنتين بعد ما تتجوز متخلفش، اسمعوا كلام الرئيس السيسي بالطريقة اللي بيتكلم بيها مش اللي انتو شايفينه».

ويذاع برنامج الحكاية من الجمعة إلى الاثنين في الساعة العاشرة مساءا من كل أسبوع.