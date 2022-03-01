كارتيرون مودعاً لاعبي الزمالك: «كنت متفائل أن تلعبوا بروح وحماس أكبر»

/682399/كارتيرون-مودعا-لاعبي-الزمالك-كنت-متفائل-أن-تلعبوا-بروح-وحماس-أكبر

تحدث باتريس كارتيرون المدير الفني السابق لنادي الزمالك، عقب إقالته من تدريب الفريق، وإنهاء التعاقد بشكل ودي بين الطرفين.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال كارتيرون خلال فيديو نشرته صفحة الزمالك الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": " فسخت تعاقدي بشكل ودي، لأن الفريق والنادي لا يستطيعوا تحمل مشاكل أخرى".

وأكمل خلال حديثه مع اللاعبين وتوديعهم: "كنت متفائل أن تعلبوا بروح أكبر وحماس أكبر ولكنني أحمل نفسي المسؤولية بشكل كبير".

وزاد: "أنهيت تعاقدي مع الزمالك بالتراضي وأشكر الإدارة والنادي والجماهير، على كل اللحظات التي مرت بنا داخل النادي".

تصريحات كارتيرون إلى اللاعبين

وأردف: "أشكر مجلس إدارة الزمالك على الرحيل بشكل ودي لأن الفريق لا يتحمل أي أزمات أخرى".

واشار:"وأشكر اللاعبين أيضاً على تلك الفترة، حزين لعدم مساعدتي لكم مؤخراً، واتحمل المسؤولية بشكل كامل".

وأختتم قائلاً: " أتمنى التوفيق للجهاز الفني القادم، كما أتمنى النجاح لأسامة نبيه وتحقيق نتائج مميزة في الفريق خلال الفترة القادمة وتحقيق المزيد من البطولات".

دوت الخليج يكشف المدربين المرشحين لتدريب الزمالك

وعلم موقع دوت الخليج أن إدارة الزمالك لم تستقر بشكل كبير على أسم معين لتعيينه مديراً فنياً للفريق، ولكن الترشحيات الأولية جاءت لصالح هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر السابق والكونغو الحالي لتولي مهمة تدريب القلعة البيضاء.

كما تم ترشيح معين الشعباني المدير الفني الحالي للنادي المصري البورسعيدي، بجانب توم سينتفيت المدير الفني السابق لمنتخب بلجيكا.

وسيقود الزمالك أسامة نبيه بشكل مؤقت، ومعه أحمد عبد المقصود مدرب عام، حتى يستقر الزمالك على مدير فني جديد، سيكون أجنب كما أكد مرتضى منصور.

عودة طارق حامد للمشاركة في تدريبات الزمالك

وشارك طارق حامد في تدريبات منفرده بشكل خاص، حيث قام بالجري بالكرة حول الملعب، في أول مشاركة له، ليعود في التدريبات القادمة ويخوضها بشكل كامل مع باقي اللاعبين.

وكان يعاني طارق حامد من كدمة قوية في الركبة، قبل أن يخرج ويصحح إصابته بأنها معقده وتشخيصها إصابة أخرى غير اكدمه في الركبه.