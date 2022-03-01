/682400/الحب-في-أوله-حلو-نجلاء-بدر-تكشف-عن-العلاقات-العاطفية-التي-مرت-ها

تحل اليوم الفنانة نجلاء بدر كضيفة على الفنانة يسرا في برنامجها "كلام في الحب" ، المُذاع على شاشة mbc مصر، تتحدث خلال الحلقة عن العلاقات العاطفية التي مرت بها في حياتها، وتكشف عن أصعب اللحظات خلال كل علاقة.

دوت الخليج يرصد كشف نجلاء بدر عن أسرار علاقاتها العاطفية وما مرت به في حياتها من أزمات نفسية

نجلاء بدر تتحدث عن الحب

بدأت نجلاء بدر كلامها مع النجمة يسرا بأن "الحب في أوله حلو"، وأكدت أن دائمًا ما يقبل الإنسان على العلاقة العاطفية وهو سعيد ولديه قدر كبير من الجراءة، لما يشعره به هذا الحب تجاه الطرف الآخر، ويعمي عينه عن مساوء هذه العلاقة أو عدم تماشيها مع الشخص، وقالت:"أنا مرة كنت مقتنعة أني بحب رشدي أباظة، وبعد ما انفصلنا لاقيت أنه مش شبهه خالص".

أجابت بدر بالموافقة عندما سألتها يسرا عن أقتناعها أن الحب مثل القدر يأتي لللإنسان بدون وقت أو سبب محدد، وأضافت بدر أن الحب مثل المرض ويأتي بدونن ما نشعر.

حالة من البهجة

وصفت نجلاء بدر بداية الحب بأنها "حالة من البهجة"، تعمل على تغيير شعور المرأة بذاتها، وتحولها من شخص عادي لأونثى تُغالي في إهتمامها بنفسها ومظهرها الخارجي، يشعرها الحب بالسعادة من إهتمام الطرف الآخر، وقالت بدر أن هذا يحدث بالتدريج تجاه أشخاص يهتمون بنا، ويعملون على راحتنا في أدق التفاصيل، مثل فتح بابا السيارة وتقديم الورد، وهذه التفاصيل تفرق مع السيدة.

متى تعرف نجلاء بدر أنها تحب؟

قامت الفنانة يسرا بسؤال نجلاء بدر عن موعد أو علامات التأكد من الوقوع في حالة حب، فأجابت عندما أشعر أنه يضيع مني، ناتج أي إختلاف بسيط في الروتين اليومي، أو العطاء اليومي التي يمنحه الطرف الثاني لي، وقالت عن زوجها:"محمد دا حاجة تانية، فاق حدود الحب، وأنا معاه مع الحب الأخير مش الحب الأول".

حديث نجلاء بدر عن زوجها محمد عفيفي

تحدثت الفنانة نجلاء بدر عن زوجها محمد عفيفي خلال استضافتها في برنامج كلام في الحب مع النجمة يسرا، وقالت:"محمد دا حاجة تاني"، ولما سألته يسرا عن السبب، أجابت أنه جمع ما بين القلب والعقل، وملأ كل حياتي، فشعرت أن مفهوم الحب معه مختلف عن كل الذين سبقوه.