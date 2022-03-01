/682402/وفاة-مخرج-بوجي-وطمطم-بعد-إصابته-بالشلل-وتجاهل-من-عائلته

توفى اليوم باسم رحمي مخرج مسلسل “بوجي وطمطم” الشهير، بعد إصابته بالشلل الرباعي، وتم دفنه رغم خلافات أفراد أسرته مساء اليوم، والذي أعلن عن وفاته الفنان منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية وعضو مجلس الإدارة بها.

دوت الخليج يرصد خبر وفاة باسم رحمي بعد صراع مع المرض منير مكرم يعلن عن وفاة المخرج باسم رحمي كتب منير مكرم عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية عن وفاة المخرج باسم رحمي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وقال:" الدوام لله.. باسم رحمي.. الدوام لله"

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