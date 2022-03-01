كيف تحول صندوق معاشات المهندسين من العجز إلى فائض تجاوز المليار؟ (فيديو)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "مساء dmc"، المذاع على قناة dmc الفضائية، مساء أمس الإثنين.

وأشار هانى ضاحى إلى أن صندوق المعاشات فى النقابة كان به عجز عندما تولى أمور النقابة فى 2018 وصل إلى 200 مليون جنيه، إلا أنه فى 2019 تم تعويض هذا العجز ليصبح فائضا بنحو 198 مليون جنيه، وفى 2020، أصبح الفائض 360، ثم فى 2021 أصبح 630 مليون جنيه إلى أن وصل حتى الآن إلى مليار و70 مليون جنيه.

وأشار نقيب المهندسين إلى أنه تم رفع المعاشات لأعضاء نقابة المهندسين إلى 35%، وتم تقديم دعم إلى 17 نقابة فرعية فى الإنشاءات.

ولفت ضاحى إلى أنه تم عمل التحول الرقمى لمشروعات الرعاية الصحية للمهندسين، مشيرا إلى أن مستشفى المهندسين فى مدينة بدر تم وضع عديد من الدراسات الأساسية له، ويتم حاليا الانتهاء من آخر الإجراءات للتنفيذ.