تفاصيل إنشاء مدرسة لـ التكنولوجيا التطبيقية فى المنيا

جدة - نرمين السيد - وقَّعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مساء أمس الإثنين، بروتوكول تعاون مع إحدى مؤسسات التنمية الإنسانية، لإنشاء مدرسة لـ التكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة المنيا، والمتخصصة فى مجال الإنتاج الحيوانى، والبساتين، والميكنة الزراعية، والتصنيع الغذائى، والمحاصيل الزراعية.





وقَّع البروتوكول الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، والمهندس محمود العنانى، رئيس مجلس أمناء مؤسسة العنانى للتنمية الإنسانية، وأشرف نجم، رئيس مجلس صندوق التعليم حياة القومى الخيرى.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إن هذا البروتوكول يأتى فى إطار خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نحو تطوير القطاعات ذات الأولوية فى مجال التعليم الفنى الزراعى، من أجل تأهيل العمالة الفنية المدربة والمؤهلة، وتوفير التدريب المتخصص لخدمة سوق العمل، وإكساب المتدربين من الطلاب الاحتياجات اللازمة لتعلم مهنة، تؤهلهم لتحقيق دخل مادى مناسب.

المدارس التكنولوجية

وأضاف أن مدرسة التكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة المنيا، ستتخصص فى عديد من المجالات الزراعية مثل مجال الإنتاج الحيوانى، والبساتين، والميكنة الزراعية، والتصنيع الغذائى، والمحاصيل الزراعية، مشيرا إلى أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا نحو تطوير القطاع الزراعى باعتباره ركيزة أساسية لبناء الاقتصاد الوطنى.

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ومن جانبه، أعرب الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى، ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، عن سعادته بإنشاء مدرسة التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة المنيا، مشيرًا إلى خطة الوزارة تتمحور حول التوجه لزيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظات الصعيد، وتوفير بيئات تعليمية متميزة للطلاب تشجعهم على صقل وتحسين مهاراتهم وقدراتهم من خلال التنوع بين ما يتلقونه من دراسة مواد ثقافية وتدريبات عملية بشركات ومصانع ومزارع الشركاء الصناعيين، لإتاحة الفرصة للطلاب من مختلف محافظات الجمهورية نحو الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وأوضح بصيلة أنه سيتاح التقدم للبنين والبنات الذين أتموا الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2022-2023 للالتحاق بالمدرسة، وسيتم الإعلان عن كافة شروط التقدم والقبول بشهر يونيو 2022 وذلك عبر الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.