طقس اليوم.. الأرصاد تعلن عن ظاهرة جوية مؤثرة على القاهرة

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الثلاثاء، دافئا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ومائلا للدفء على السواحل الشمالية مائلا للحرارة على جنوب الصعيد.





ولفت الخبراء إلى أن الطقس سيكون ليلا شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، محذرين من تخفيف الملابس. وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، فهناك أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. وبالنسبة لـ حالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية، شمالية غربية.. أما بالنسبة لـ حالة البحر الأحمر، فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.25 إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية. العظمى الصغرى القاهرة 24 12 الإسكندرية 22 12 وادى النطرون 22 11 طنطا 23 12 شبين الكوم 24 12 دمنهور 23 12 بلطيم 22 11 مطروح 21 12 السلوم 21 11 سيوة 25 10 بورسعيد 22 12 دمياط 21 11 الزقازيق 24 12 المنصورة 23 11 الاسماعيلية 25 12 السويس 25 12 العريش 23 10 رفح 22 09 رأس سدر 24 12 نخل 22 04 نويبع 27 15 طابا 23 13 كاترين 23 03 الطور 23 11 شرم الشيخ 26 15 الغردقة 26 14 مرسى علم 26 14 الفيوم 25 10 بنى سويف 26 10 المنيا 26 08 أسيوط 27 08 سوهاج 27 09 قنا 28 10 الأقصر 30 10 أسوان 31 12 ادفو 30 12 أبوسمبل 31 11 الوادى الجديد 28 08 حلايب 24 13 شلاتين 27 12

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