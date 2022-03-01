موجز دوت الخليج: ظاهرة مؤثرة على طقس اليوم.. ونتائج مفاوضات روسيا وأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 1321 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 413482 حتى اليوم.

ويرصد دوت الخليج، فى السطور التالية أبرز الأحداث على مدار الساعات الماضية:

يستعرض دوت الخليج فيما يلى أسعار الذهب فى محلات الصاغة اليوم الثلاثاء 8 فبراير على مستوى جميع الأعيرة، والتى جاءت كالتالى:

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