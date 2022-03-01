/682405/موعد-مباراة-الأهلي-أمام-فاركو-والقنوات-الناقلة

يدخل فريق الأهلي، ضد نظيرة ، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدورى الممتاز، والتي تقام ببرج العرب بالإسكندرية، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

يخوض الجونة ضد البنك الأهلي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصراً، عبر قنوات الساعة on time sport

قائمة الأهلي لمواجهة فاركو بالدوري:

وضمت قائمة الفريق ٢٢ لاعبًا هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد محمود وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر ومحمد خليفة نصير.

ترتيب جدول الدوري المصري

1 – بيراميدز 23 نقطة

2 – الأهلي 22 نقطة

3 – سموحة 22 نقطة

4 – الزمالك 19 نقطة

5 – المصري 15 نقطة

6 – فيوتشر 15 نقطة

7 – فاركو 15 نقطة

8 – الجونة 14 نقطة

9 – الاتحاد السكندري 13 نقطة

حقق فريق صن داونز الفوز على نظيره الأهلي

حقق فريق صن داونز الجنوب إفريقي السبت، الفوز على نظيره الأهلي بنتيجة 1/0، على ستاد "القاهرة"، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بدروي أبطال أفريقيا.

وأستحوذ النادي الأهلي على مجريات الشوط وكان له الأفضلية، وهاجم ببعض الهجمات التي شكلت بعض الخطورة، ولكن تألقت دفاعات صن داونز وحافظوا على نظافة شباكهم.

بينما حاول صن داونز تشكيل بعض الخطورة على مرمى الأهلي، من خلال الهجمات المرتدة، ولكن حافظ مدافعي الأهلي على نظافة شباكهم.

وفي شوط المباراة الثاني حاول النادي الأهلي من تعديل النتيجة، وأجرى موسيماني بعض التغييرات بدخول أفشة وبيرسي تاو بدلا من محمد شريف وطاهر محمد طاهر.