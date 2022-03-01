مانشستر سيتي ضيفاً على بيتربوره فى كأس الاتحاد الإنجليزي

/682406/مانشستر-سيتي-ضيفا-على-بيتربوره-فى-كأس-الاتحاد-الإنجليزي

يدخل فريق مانشستر سيتي مباراته اليوم الثلاثاء، أمام نظيرة بيتربوره على ملعب "لندن رود" والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً، في الدور الخامس من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

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بيرنلي ضد فريق ليستر سيتي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 9:45 مساء beIN Sports 2 HD Premium

مانشستر سيتي ضد توتنهام

وأفتتح الأهداف ديان كولوسيفيكي لتوتنهام مبكراً في الدقيقة 4، ثم تعادل جوندوجان لمانشسر سيتي في الدقيقة 33، لينتهي الشوط الأول لاتعادل 1/1.

وفي شوط المباراة الثاني تقدم هاري كين بالهدف الثاني لتوتنهام في الدقيقة 59، ليتعادل رياض محرز مرة أخرى في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء.

كين يقتل مانشستر سيتي

وظن الجميع أن المبارة في طريقها للتعادل، ولكن يأتي كين مرة أخرى في الدقيقة 90+5 ويسجل هدف قاتل وغالي لتوتنهام، ليعطي الفوز لفريقه في الدقائق الأخيرة.

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افتتح الجزائرئ رياض محرز سجل التهديف في المباراة في الدقيقة السابعة من عمر اللقاء، من خلالفودين سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس أنطونيو أدان ولكن وصلت الكرة لكيفين دي بروين الذي مررها لرياض محرز وسددها الأخير بسهولة في الشباك.

ضرب برناردو سيلفا بالهدف الثاني في الدقيقة الساسدة عشر من عمر اللقاء، من خلال محرز أرسل الكرة داخل منطقة الجزاء من الركلة الركنية وشتتها أحد المدافعين من على القائم الثاني ولكن وصلت لبيرناردو سيلفا الذي أطلق تصويبة قوية ارتطمت في العارضة وسكنت الشباك.

وسجل فيل فودين الهدف الثالث في المباراة في الدقيقة الثانية والثلاثون، من خلال محرز أرسل تمريرة عرضية من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء مرت من أكثر من مدافع لتصل لفودين أمام المرمى الذي سدد الكرة علي يسار الحارس داخل الشباك.