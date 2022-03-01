بالتعاون مع الأزهر.. تنظيم دورة توعية مجتمعية فى أسوان

جدة - نرمين السيد - ووفقا لبيان وزارة الشباب والرياضة اليوم الثلاثاء، تهدف الدورة إلى بناء الشخصية الوطنية وتعزيز روح الانتماء كما تهدف الى معالجة القضايا المجتمعية الهامة والتى من أهمها "الوعى الأسرى ودوره فى تقدم الأمم من خلال الوقوف على مفهوم الأسرة، وأهم المعايير لاختيار شريك الحياة، وفن التعامل بين الزوجين".

كما تم توعية الشباب عن موضوع الابتزاز الإلكترونى وخطورته على التقدم المجتمعى وذلك من خلال معرفة معنى الابتزاز الإلكترونى وخطورته وكيفية مواجهته والحد منه.

جدير بالذكر أن هذا اللقاء يحاضر فيه نخبة من المحاضرون من مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية بمشيخة الأزهر الشريف.