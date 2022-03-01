إصابة واحدة وتكدس كبير.. «نقل» تصطدم بـ6 سيارات على الدائري القادم من الواحات تجاه المريوطية

وقع صباح اليوم الثلاثاء حادث مروري على الطريق الدائري القادم من الواحات اتجاه المريوطية، ما تسبب في زحام أمام قائدي السيارات.

وكشف الفحص المبدئي اصطدام سيارة نقل في 6 سيارات، ومصاب واحد، وكثافات مرورية.

وانتقلت قيادات إدارة المرور الي مكان الحادث لرفع آثار الحادث وسحب الكثافات المرورية وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.