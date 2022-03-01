وقع صباح اليوم الثلاثاء حادث مروري على الطريق الدائري القادم من الواحات اتجاه المريوطية، ما تسبب في زحام أمام قائدي السيارات.
وكشف الفحص المبدئي اصطدام سيارة نقل في 6 سيارات، ومصاب واحد، وكثافات مرورية.
وانتقلت قيادات إدارة المرور الي مكان الحادث لرفع آثار الحادث وسحب الكثافات المرورية وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة واحدة وتكدس كبير.. «نقل» تصطدم بـ6 سيارات على الدائري القادم من الواحات تجاه المريوطية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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