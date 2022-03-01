/682412/للمرة-الثانية-محمود-المهدي-يعلن-انفصاله-عن-منة-عرفة

خرج محمود المهدي، زوج الفنانة منة عرفة، ليثير الجدل كعادته، معلنا انفاصله عن عرفة للمرة الثانية، أتى ذلك في ظل خلافات الفنان الشاب مع نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي.

دوت الخليج يرصد حقيقة انفصال الفنان محمود المهدي من زوجته منه عرفة

وكتبت محمود المهدي عبر خاصية ستوري بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام: «تم الانفصال وربنا يقدرني على كل شيء ويوفقني ويوفقنا».

وتابع مشيرا إلى سبب الانفصال بطريقة غير مباشرة: «ربنا بيرزق العبد عمرها ماكانت في يد حد وضد الفساد حتى لو فضلت لوحدي بس ربنا معايا».

ليست المرة الأولى

وكانت قد شهدت السوشيال ميديا خلال الفترة القليلة الماضية، أزمة قوية بين محمود المهدي وزوجته منة عرفة وبين الفنان محمد نجاتي السبب الرئيسي في نشوب هذه الأزمة.

بدأت الأزمة عندما نشر المهدي ستوري عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، قال فيها: “تم الانفصال كل حاجة قسمة ونصيب وربنا يوفقها في حياتها اللي اختارتها”.

كما نشر ستوري أخرى صورة لـ“بطيخة” مكتوب عليها الزواج يا حمرا يا قرعة، بالاضافة إلى تعليق عليها:” فين صاحب المثل ده "، الأمر الذي وصفه البعض بأنه يقصد منة عرفة؟.

وبعدما أثار محمود المهدي الجدل حول انفصاله عن منة عرفة بتصريحاته الأخيرة نشر ستوري يوضح بها أسباب الإنفصال فكتب: “الناس اللي بتتصل وتسأل، خلاص كل حاجة قسمة ونصيب، وأنا كرجل شرقي صعيدي، في حاجات مش هتنفع معايا وهتوقفها عن شغلها وحلمها وأصدقائها في الوسط الفني”.

وتابع: “فأكيد مش هقف في ده، وربنا يكرمها في المجال الفني وتوصل أعلى حاجة فيه، بالتوفيق للجميع”.

منة عرفة تعلن عودتها لمحمود المهدي

وبعدها بيومين أعلنت الفنانة منة عرفة عودتها لمحمود المهدي، كاشفة بها أن ما حدث كان خلاف بسيط بينها وبين زوجها لكنه انتهى الأن، مشيرة إلى أن هذا الخلاف أسفر عن معرفتها بأعدائها و المتربصين لها، أما عن المهدي فأوضح بأنه بسبب مشهد غير لائق في مسلسل فيلا 101.

أزمة أشرف زكي ومحمود المهدي

واتى انفصال محمود المهدي عن منة عرفة للمرة الثانية في ظل الأزمة قوية بين الفنان أشرف زكي والشاب محمود المهدي، بعد أن هاجم أشرف المهدي نتيجة لتطاول الاخير على الفنانة القديرة إلهام شاهين، واصفا إياه بالنكرة، ليقوم المهدي بالرد عليه بطريقة متطاولة معلنا مقاضاته.

وكان قد كتب المهدي عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، موجه رسالته لاشرف زكي: "أنا نكرة بس راجل والحمد لله عندي وش واحد مش فنان وطبال.. هي الأصوات دى كانت فين لما اتشتم الفنان محمد صبحي عيني عينك ولا أنا علشان معنديش رز".