/682414/تشييع-جثمان-النائب-عبد-الحى-عبيد-رئيس-خارجية-الشيوخ-اليوم-من-مسجد-الحصرى

تقام مراسم صلاة الجنازة على النائب عبد الحى عبيد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بعد صلاة الظهر اليوم الثلاثاء بمسجد الحصري و الدفن بمقابر الأسرة علي طريق الفيوم وذلك بعد أن توفى في أحد المستشفيات إثر إصابته بفيروس كورونا.

دوت الخليج

ونعي المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ النائب الدكتور عبدالحي عبيد رئيس لجنة الشئون الخارجية و العربية و الأفريقية بالمجلس والذي وافته المنية أمس، مؤكدا انه يشعر بعميق الأسى والحزن على الفقيد الراحل صاحب النشاط البارز والهمة العالية والتى لمسها الجميع خلال فترة رئاسته للّجنة وما قدمه من عمل و جهد يعكس مدى إخلاصه وحبه لبلده،داعياََ الله عز وجل أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته وان يلهم ذويه الصبر والسلوان.

تشييع جثمان النائب عبد الحى عبيد رئيس خارجية الشيوخ اليوم من مسجد الحصرى

الدكتور عبد الحي الرفاعي محمد عبيد، وشهرته عبد الحي عبيد، هو الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالقاهرة حاصل علي الدكتوراه بالفلسفة فى الكيمياء الفيزيائية – كلية العلوم -جامعة الازهر 1981، ماجستير فى الكيمياء الفيزيائية – كلية العلوم -جامعة الأزهر 1976، بكالوريوس العلوم - جامعة القاهرة (مايو 1969م).

وتضمنت الوظائف التي تم شغلها حيث مدير الجامعة العربية المفتوحة بمصر من 2013 حتى الان، و مدير أكاديمية أخبار اليوم من 2008 حتى 2011، و مستشار وزير التعليم العالى للأنشطة الطلابية من 2007 حتى 2011، و رئيس جامعة حلوان من 2004 حتى 2007، و أمين المجلس الأعلى للجامعات من 2002 حتى 2004، مستشار وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى للجامعات الخاصة وجامعة 6 أكتوبر ، نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب من 1995 حتى 2002، عميد كلية العلوم فى الفترة من 1992 حتى 1995، ضابط احتياط بالقوات المسلحة في الفترة من أغسطس 1973 حتى يناير 1977.

ولديه خبرات أكاديمية أخرى منها عضوية مجلس إدارة أكاديمية الشرطة، وعضوية الجمعية العمومية للجنة الوطنية المصرية (يونسكو – اليكسو – ايسيكو)،و عضوية المجلس الأعلى للمعاهد العليا، وعضوية المجلس الأعلى للكلية العسكرية لعلوم الإدارة لضباط القوات المسلحة، و رئيس لجنة معادلة الدرجات العلمية والمؤسسات التعليمية بالمجلس الأعلى للجامعات،ومشرفاً على كلية الآداب جامعة حلوان .