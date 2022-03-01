عاجل- الأرصاد تكشف عن ارتفاع جديد فى الحرارة (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - ومن المتوقع أن تسجل القاهرة 24 درجة، وتبقى الظاهرة المؤثرة الشوائب العالقة نهارا على معظم الأنحاء. وبالنسبة لـ حالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية، شمالية غربية.. أما بالنسبة لـ حالة البحر الأحمر، فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.25 إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

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