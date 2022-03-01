خلال زيارته للمجر.. وزير النقل يتفقد خطوط إنتاج صفقة الـ1300 عربة قطار

جدة - نرمين السيد - زار المهندس كامل الوزير وزير النقل، يرافقه محمد الشناوى سفير مصر بالمجر، مصنع دوناكيسى الشريك المجرى مع شركة ترانس ماش هولدنج الروسية، فى مشروع تصنيع وتوريد عدد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب.





بدأت الجولة بمشاهدة عرض تقديمى قدمه مدير المصنع عن مراحل إنتاج العربات الجديدة ومكوناتها ومخطط التوريد، ضمن صفقة الـ1300 عربة التى تعاقدت عليها هيئة السكك الحديدية المصرية مع شركة ترانسماش هولدنج، والتى يصنع منها فى المجر 670 عربة.

وتفقد الوزير خطوط الإنتاج المختلفة للعربات الدرجة الثالثة المكيفة وشاهد مراحل تصنيعها، وشدد الوزير الالتزام التام بالمواصفات الفنية المتفق عليها لجميع العربات بما يضمن تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب مع توالى توريد دفعات العربات، خصوصًا وأن هذه الصفقة هى الأضخم فى تاريخ سكك حديد مصر وأحدثت بالفعل طفرة كبيرة فى مستوى الخدمة المقدمة للركاب.

وأكد مسؤولو شركة ترانسماش عن الالتزام التام بجميع بنود التعاقد سواء فيما يتعلق بالمواصفات الفنية للعربات أو معدلات التنفيذ، كما أكد مدير المصنع أن الصفقة هى أكبر مشروع لقطاع صناعة النقل فى المجر وتجسد التعاون الإيجابى المثمر مع مصر فى مجال السكك الحديدية.

فى ذات السياق، التقى كذلك المهندس كامل الوزير، وبحضور السفير محمد الشناوى سفير مصر بالمجر، بـ لازلو بالكوفيتش وزير التكنولوجيا والابتكار بدولة المجر والمعنى بموضوعات النقل بجميع أنواعه.

شهد اللقاء تأكيد وزير النقل على الأهمية التى توليها مصر للتعاون مع المجر وما تمثله صفقة عربات القطارات من ركيزة لهذا التعاون فى ظل وجود الرغبة لدى الجانبين لتوسيع أفق هذا التعاون، ليمتد إلى قطاعات النقل النهرى الخاص بنقل الأفراد والبضائع وتعظيم الاستثمارات فى هذا القطاع الواعد وإحداث نقلة نوعية كبيرة فى هذا المجال، بالإضافة إلى تصنيع عربات القطارات فى مصر بما يساهم فى توطين هذه الصناعة فى مصر بما سيساهم فى انطلاقة مصر لتكون مركزا لتصدير المنتجات للأسواق العربية والأفريقية، وشهد اللقاء الاتفاق على إعداد وزير التكنولوجيا والابتكار مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين الوزارتين، كما وجه وزير النقل دعوة لوزير الابتكار والتكنولوجيا لزيارة مصر فى أقرب فرصة ممكنة.