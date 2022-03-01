وزيرة الهجرة للجالية بالدنمارك: مصر بلد الأمن والأمان الحاضنة لكل الثقافات

جدة - نرمين السيد - عقدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لقاء عبير تطبيق "زووم" مع عدد من أعضاء الجالية المصرية فى الدنمارك، وذلك بحضور السفير عمرو عباس مساعد الوزيرة لشؤون الجاليات، والسفير محمد كريم شريف، سفير مصر لدى كوبنهاجن.





ورحبت السفيرة نبيلة مكرم بأعضاء الجالية المشاركين فى اللقاء، واستعرضت دور وزارة الهجرة فى رعاية المصريين بالخارج وتلبية احتياجاتهم، حيث بدأت بالحديث عن برامج ملتقيات أبناء الجيلين الثانى والثالث لتوعية هؤلاء الشباب بالتحديات التى تواجه وطنهم وأمنه القومى وإطلاعهم على إنجازات الدولة المصرية، كما تطرقت إلى الاستراتيجية الوطنية لشباب مصر الدارسين بالخارج وإطلاق مركز وزارة الهجرة للحوار للشباب المصريين الدارسين بالخارج ليعمل كمظلة حوارية ومعرفية خاصة بشبابنا فى الخارج لمتابعة متطلباتهم ومواجهة أى أفكار مغلوطة عن مصر.

كما تحدثت عن المشروع القومى العظيم "حياة كريمة" الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى لتنمية وتطوير الريف المصرى والمناطق الأكثر احتياجا، وإطلاق حملات دعم وترويج لصالح المشروع بمساهمة المصريين بالخارج، فضلا عن إصدار وثيقة التأمين للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج وخاصة منطقة الخليج العربى، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات المعنية، وهى الوثيقة التى تستهدف تغطية تكاليف شحن الجثامين وجارى إدراج خدمات أخرى بها.

ثم استعرضت السفيرة نبيلة مكرم دور الوزارة فى ربط علماء وخبراء مصر فى الخارج بوطنهم من خلال تنظيم 5 نسخ من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع"، ثم التحضير للنسخة السادسة التى من المقرر أن تنعقد تحت شعار "مصر تستطيع بالصناعة"، وكذلك مبادرة "رواد الأعمال المصريين فى الخارج والأفارقة" التى أطلقتها الوزارة تنفيذا لتوصيات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم التى أعلنها الرئيس السيسى.

وخلال اللقاء أيضًا، استعرضت وزيرة الهجرة مع جهود الوزارة فى مكافحة الهجرة غير الشرعية وتنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، التى أعلن عنها الرئيس السيسى فى ختام النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم 2019، وكلف بها وزارة الهجرة بشكل مباشر لمكافحة الهجرة غير الشرعية فى المحافظات الأكثر تصديرًا لتلك الظاهرة ونشر التوعية اللازمة حول المخاطر الناجمة عنها خاصة بعد إعلان الرئيس السيسى أن مصر لم تشهد خروج مركب هجرة غير شرعية منذ عام 2016.

من جانبهم، تقدم أعضاء الجالية بخالص الشكر لوزيرة الهجرة على عقد هذا اللقاء معهم والاستماع إليهم، مشيدين بكل ما تبذله من جهود لخلق جسور من التواصل مع أبناء الجاليات المصرية حول العالم بكافة شرائحهم وبالتالى ربطهم بالوطن الأم مصر وتعزيز روح الانتماء لديهم، مؤكدين أنهم يلمسون جهودا كبيرة من الدولة المصرية مع مواطنيها بالخارج.

وبدأ أعضاء الجالية المشاركين فى اللقاء بالتحدث مع الوزيرة، وطرح الاستفسارات والمقترحات حول العديد من الموضوعات والمبادرات التى تتبناها وزارة الهجرة، كما طالبوا بإمدادهم بالمعلومات الموثقة والحقيقية عن مصر وما يجرى فيها من تطوير وتنمية وأمن واستقرار لنشرها فى أوساط المجتمع الدنماركى، كما عرضوا المشاركة فى دعم المشروع القومى "حياة كريمة" والترويج له، وكذلك طلبوا تيسير الحصول على مواد بسيطة لتعليم أبنائهم اللغة العربية والثقافة المصرية حتى يمكنهم التواصل مع عائلاتهم عند قدومهم إلى مصر.

وفى ختام اللقاء، جددت السفيرة نبيلة مكرم التأكيد على أن مصر بلد الأمن والأمان الحاضنة لكل الثقافات، ولابد من تحرى الدقة وعدم الانسياق وراء أى معلومات غير صحيحة قد يتم تداولها عن مصر خارجيا، كما وعدت بإتاحة كل المواد التعليمية الشيقة والمبسطة للأطفال المصريين بالخارج لتعليم اللغة العربية ونشر الحضارة المصرية، بالتعاون مع وزارة الثقافة.