/682417/بين-التعاطف-والهجوم-كوكسال-بابا-يثير-الجدل-بين-نجوم-الفن-في-مصر

كوكسال بابا، بلوجر تركي شهير، كان حديث السوشيال ميديا في الأيام الماضية، بعد وصوله إلى القاهرة في أول زيارة له في مصر، واستقبله المصريين استقبال مبهر، مما جعله في مرمى الإنتقادات بين الجمهور المصري ونجوم الفن.

دوت الخليجيرصد كوكسال بابا بين التأييد والهجوم من قبل نجوم الفن

محمد عيد الصغير «كوكسال بابا الغلابة»

كتب محمد عيد الصغير «قزم السينما»، في منشور له عبر فيسبوك، يعرب من خلاله عن استيائه من استقبال الجمهور لكوكسال بابا في مصر، قائلًا: «كوكسال بابا جه مصر وهيخليكم تنسوني .. بس أنا الحمد لله خليتكم تضحكو من قلوبكم بجد ورسمت الضحكة علي وجوهكم».

محمد الباز: استقبال كوكسال بابا في مصر إهانة

وقال الإعلامي محمد الباز خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج "آخر النهار" المذاع عبر قناة النهار: "محل المشويات الذي استغل كوكسال بابا في الدعاية ارتكب جريمة الاتجار بالبشر، لأنهم استغلوا صفاته الشكلية ومرضه الوراثي الذي أدى لكونه قزما في الترويج، والجريمة الثانية هي التحريض على الفسق والفجور من الإشارات المتجاوزة من فتاتين وشخص في ظهروا في الفيديو، بالإضافة إلى إهانة العلم المصري حسب رأي قانونيين، وفي النهاية حصل كوكسال بابا على 100 ألف دولار."

ياسمين الخطيب بين التعاطف والهجوم على كوكسال بابا

وهاجمت ياسمين الخطيب، البلوجر للشهير كوكسال بابا من خلال حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر، فكتبت: «معرفش "كوكسال بابا" ده إلا من خلال الميمز، ولسبب غامض لما بشوفه بحس بقبضة في قلبي، وعمري ما حسيته مثير للضحك، بل للشفقة».

وتابعت: «الحقيقة أنا متلخبطة ومش فاهة ليه نستغل اعاقته للدعاية التجارية؟! وليه بيضرب الناس على قفاهم ويكسر كل حاجة والناس تسخسخ من الضحك؟! إيه إللي بيضحك يا جماعة؟!».

عمر كمال يدافع عن كوكسال بابا: الناس ظلمينه

وخرج مطرب المهرجانات الشعبية، الفنان عمر كمال ليدافع بكل قوته أن البلوجر كوكسال بابا الذي شاركه في أغنيته الشهيرة «البنات»، فكتب عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «الناس ظالمة الراجل العسل ده.. ده راجل ربنا اصطفاه انه يعيش عنده مرض نادر واللى زيه بيموتوا عند سن معين بس هو ربنا اختاره يعيش.. ومر بظروف سيئة من فقر وموت أب وأم.. وكمان عقله وقف نموه وفهمه عن سن معين.. فا راجل بعقل طفل».

وتابع: «صورت معاه ٧ أيام في تركيا ولاحظت انه بيخاف جدا من الزحمة.. ومبيحبش اطلاقا التصوير ولا الكاميرا إلا لو واخد عليك ويعرفك ومش بيفهم لا عربى ولا أنجليزى ولا أو لغة غير تركى بس وده بيخليه متنرفز عشان مش فاهم اللى قدامه بيقوله ايه، كمان عشان هو في تفكير الطفل الصغير.. متضمنش رد فعله لانه مش واعى وطبيعى للى بيعمله.. هو مشهور بالنرفزة وطريقة كلامه والمشية بتاعته ورد فعله العصبى، فمحدش ياخد على رد فعله ويحاسبه عليه، كأنك بتتعامل مع طفل صغير أكيد مش هتزعل منه».

كوكسال بابا في مصر

الجدير بالذكر أنه وصل البلوجر التركي كوكسال بابا، صاحب أشهر الكوميكس على السوشيال ميديا، لأول مرة على أراضي مصر، تحديدا مدينة القاهرة، وذلك في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس، وسط حراسة مشددة، واستقبال جماهير متألق.

وفي أولى أمانيه داخل العاصمة القاهرة الذي كشف عنها، قال كوكسال بابا: «نفسي أكل ملوخية بالارانب».