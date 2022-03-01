/682421/تداول-1371-طن-بضائع-عامة-و365-شاحنة-بموانئ-البحر-الأحمر

أكد المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، علي تداول 1371 طن بضائع عامة ومتنوعة و365 شاحنة و369 سيارة ملاكي حيث شملت حركة الصادرات تداول 960 طن بضائع عامة ومتنوعة 135 شاحنة و6 ملاكي.

دوت الخليج وأوضح أن حركة الواردات، شملت تداول 411 طن بضائع عامة ومتنوعة 230 شاحنة و363 ملاكي ومتواجد 9 سفن على أرصفة الموانئ. واستقبل ميناء سفاجا، السفينة دليلة بحمولة 98 شاحنة و16 ملاكي السفينة امل بحمولة 87 شاحنة وتم مغادرة السفينة امل بحمولة 93 شاحنة و6 ملاكي. كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء ومغادرة السفينة سيناء حيث تم استقبال 45 شاحنة بحمولة 411 طن بضائع عامة و4 ملاكي وتصدير 42 شاحنة بحمولة 960 طن بضائع عامة. تداول 1371 طن بضائع عامة و365 شاحنة بموانئ البحر الأحمر و استقبل ميناء السويس السفينة NABIHA BRIDE قادمة من جدة بحمولة 343 سيارة ملاكي من ناحية اخرى رئيس هيئة موانئ البحر الاحمر تعليمات مشددة بمتابعة تنفيذ كافة الاجراءت الخاصة بالطوارئ بسبب موجة الطقس السئ والاجراءات الخاصة بحماية المتعاملين مع الموانئ ومتابعة ارتداء الكمامة واستخدام كافة وسائل الأمان لمنع انتشار فيروس كورونا. وتم التأكيد على التنسيق مع الأرصاد الجوية لسرعة غلق أي ميناء حال ارتفاع الأمواج وزيادة سرعة الرياح الأمر الذي يهدد سلامة الملاحة كما تم التأكيد على الخطوط الملاحية للتجاوب مع تعليمات الملاحة بالموانئ لمنع حدوث أي مشاكل أثناء التشغيل، مع التأكيد على إيقاف التعامل مع أي سفينة أو خط يمتنع عن تطبيق إجراءات السلامة بالاضافة الى التعليمات السابقة بغلق اى ميناء ترتفع أمامه الأمواج بشكل يهدد سلامة الملاحة ويهدد باصطدام السفين باخرى او اصطدامها بارصفة الميناء.

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