حياة كريمة.. آخر تطورات العمل بمشروعات المبادرة فى قرية صنبو بأسيوط (صور)

جدة - نرمين السيد - وتتضمن المشروعات مجمع الخدمات الحكومية بنسبة تنفيذ 80%، ومجمع الخدمات الزراعية والبيطرية بنسبة تنفيذ 55%، أعمال الصرف الصحى واحلال وتجديد شبكات المياه. إضافة إلى أعمال تمديد كابلات الكهرباء ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وتطوير مدرسة منشية ناصر المشتركة للتعليم الأساسي، بجانب إجراء عدة لقاءات مع المواطنين أمام هذه المشروعات لقياس مدى رضاء المواطنين وملاحظاتهم عن المبادرة.

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