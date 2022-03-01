/682446/رئيس-الجالية-المصرية-بأوكرانيا-يكشف-آخر-مستجدات-المصريين

قال على فاروق رئيس الجالية المصرية بأوكرانيا، أن الوضع فى الأراضي الأوكرانية يزداد سوءا يوما عن يوم، مؤكدا أنه يوجد تنسيق كبير بين وزيرة الهجرة والسفارة المصرية بأوكرانيا ووزارة الخارجية منذ بداية الأزمة لحصر أعداد المصريين الموجودين فى جميع مناطق أوكرانيا.

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وأوضح فاروق، عبر مداخلة هاتفية على برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة صدى البلد، أن الجالية المصريية بأوكرانيا تتكون من 6 ألاف مصري سواء مقيميين أو طلاب مصريين، مشيرا أن الأغلبية العظمى من الجالية هم طلاب مصريين بنسبة 65% من إجمالى أعداد الجالية وأغلبيتهم متواجدين فى منطقة شرق أوكرانيا.

آخر مستجدات الجالية المصرية بأوكرانيا

وأشاد فاروق رئيس الجالية المصرية بأوكرانيا، بجهود الدولة المصرية فى التنسيق مع السفارة المصرية فى كييف والسفارات المصرية فى الدول المجاورة بولندا، والمجر وسلوفاكيا ورومانيا لتسهيل عملية عبور المصريين الموجودين بغرب أوكرانيا الى تلك الدول، موضحا انه يوجد جزء كبير من الجالية المصرية قد عبروا بالفعل إلى تلك الدول المجاورة خلال الايام القليلة الماضية.

وتابع أن تلك الدول قامت بالتعاون مع الجهات المعنية وجعل التأشيرة تأشيرة العبور (الترانزيت) صالحة لمدة 15 يوم، مضيفا: معظم الذين عبروا إلى الدول المجاورة سوف يقوموا بالعودة الى الدولة المصرية عقب انتهاء ال15 يوم، وأن أوكرانيا تشهد حاليا حرب شوارع، مما زاد الآلم سواء وأصاب المدنيين والمصريين بأوكرانيا بحالة ذعر وخوف شديدة.

تحركات الدولة المصرية قبل حدوث العملية العسكرية الروسية

وأكد فاروق، أن الجهات المصرية المعنية كانت تتواصل بالفعل مع أبناء الجالية المصرية قبل حدوث العملية الروسية العسكرية بكييف وبلغتهم بضرورة العودة فى هذا الوقت وقبل ازدياد الأمر سواء، ولكن كان بعض الطلاب لديهم مشكلة فى العودة بسبب جامعتهم.

وأشار رئيس الجالية المصرية بأوكرانيا، إلى أن تحركات الدولة المصرية قبل حدوث العملية العسكرية والتى تضمنت تواصل خالد عبد الغفار ووزيرة الهجرة المصرية مع الجامعات فى أوكرانيا لتسهيل إجراءات عودة الطلاب الى مصر، ولكن كان يوجد حالة تقاعس من الجانب الأوكرانى والجامعات الأوكرانية بهذا الشأن، وذلك لأن دراسة الطلاب المصريين بجامعات أوكرانيا تعتير مصدر دخل كبير بالنسبىة لتلك الجامعات.