/682427/لأول-مرة-المطرب-عبد-الباسط-حمودة-في-حفل-بساقية-الصاوي-تفاصيل

أعلنت ساقية عبد المنعم الصاوي عن إستعداد المطرب عبد الباسط حمودة لإحياء حفلة بها، لتكون أول مرة له على مسرح الساقية بالزمالك، والتي ستكون يوم 10 مارس المقبل.

دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل حفل المطرب عبد الباسط حمودة في ساقية الصاوي وذلك خلال السطور القادمة.

حفل عبد الباسط حمودة في ساقية الصاوي

وسيكون موعد الحفل في تمام الساعة الثامنة مساءً ريستعد نجم الأغنية الشعبية تحديدًا في قاعة النهر، والتي تعتبر أول مرة لعبد الباسط حمودة على مسرح ساقية الصاوي.

وقد أعلنت ساقية عبد المنعم الصاوي عن أسعار التذاكر التي تم تقسيمها إلى 5 فئات، هي “250، 300، 350، 400، 450”.

فيلم نصي الحلو لعبد الباسط حمودة

وعلى صعيد آخر، قد شارك المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة في فيلم «نصي الحلو» الذي من بطولة رامز جلال، وكان عبد الباسط مشترك فيه بالتمثيل والغناء الشعبي، وفيلم «نصي الحلو» يشارك فيه عدد من ملوك الكوميديا مثل: محمد ثروت، حمدي الميرغني، تاراعماد وويزو، والفليم من تأليف لؤي السيد، وللمخرج محمود كريم.

عبد الباسط حمودة وعمر كمال

ومن الجدير بالذكر، حلول عبد الباسط حمودة وعمر كمال، كضيفين على برنامج «ملوك الترند» الذى يقدمه الزميل عادل عبد الله على شاشة تليفزيون اليوم السابع، على هامش تصوير كليب «ضيعنا»، وكشفا عن كواليس الكليب، والصعوبات التي واجهتهما، وتحدث عمر كمال عن الأخطاء التي وقع فيها بسبب عدم اكتمال خبرته في عالم الموسيقى والغناء.

شقيق الفنان عبد الباسط حمودة لـ دوت الخليج: اخويا مثلي الأعلى

وفي سياق متصل، قد صرح شقيق عبد الباسط حمودة لـ دوت الخليج وقال: سبب شهرة اخي عاد عليا بشكل كبير فأنا معروف بشقيق حمودة وانا مشهور في الاحياء الشعبيه الذي تنتمي اكثر للفن الذي أقدمه فهو يعبر عن الناس ومايشعرونه.

وقام سامي حمودة بالتعبير عن احترامة لفن المهرجانات ولكن لم يدلي برأيه في خصوص قرار منع المهرجانات ووجه الشكر لهاني شاكر رئيس نقابة المهن التمثيلية قائلا هو شرف لمصر ونوه عن أعماله الفترة المقبلة بالتعاقد استاذ إسلام البراءة، وقال: في شغل كبير الفترة القادمة وأغاني.