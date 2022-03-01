/682430/قبل-مواجهات-اليوم-ترتيب-الدوري-المصري-موسم-2021-2022

يلتقي النادي الأهلي مباراته اليوم الثلاثاء مباراته ضد نظيرة فاركو، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات الدوري المصري,

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ترتيب الدوري المصري موسم 2021-2022

بيراميدز 23 نقطة

الأهلي 22 نقطة

سموحة 22 نقطة

الزمالك 19 نقطة

المصري 15 نقطة

فيوتشر 15 نقطة

فاركو 15 نقطة

الجونة 14 نقطة

الاتحاد السكندري 14 نقطة

إنبي 13 نقطة

سيراميكا كيلوباترا 12 نقطة

غزل المحلة 12 نقطة

البنك الأهلي 11 نقطة

طلائع الجيش 10 نقاط

المقاولون العرب 8 نقاط

مصر المقاصة 8 نقطة

إيسترن كومباني 6 نقاط

الإسماعيلي 3 نقاط.

قائمة الأهلي لمواجهة فاركو بالدوري:

وضمت قائمة الفريق ٢٢ لاعبًا هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد محمود وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر ومحمد خليفة نصير.

حقق فريق صن داونز الفوز على نظيره الأهلي

حقق فريق صن داونز الجنوب إفريقي السبت، الفوز على نظيره الأهلي بنتيجة 1/0، على ستاد "القاهرة"، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بدروي أبطال أفريقيا.

وأستحوذ النادي الأهلي على مجريات الشوط وكان له الأفضلية، وهاجم ببعض الهجمات التي شكلت بعض الخطورة، ولكن تألقت دفاعات صن داونز وحافظوا على نظافة شباكهم.

بينما حاول صن داونز تشكيل بعض الخطورة على مرمى الأهلي، من خلال الهجمات المرتدة، ولكن حافظ مدافعي الأهلي على نظافة شباكهم.

وفي شوط المباراة الثاني حاول النادي الأهلي من تعديل النتيجة، وأجرى موسيماني بعض التغييرات بدخول أفشة وبيرسي تاو بدلا من محمد شريف وطاهر محمد طاهر.