تستهدف «الطلاب وأولياء الامور»..النائبة دينا هلالي تتقدم باقتراح لإنشاء منصة ذكية لنشر الوعي

/682431/تستهدف-الطلاب-وأولياء-الامورالنائبة-دينا-هلالي-تتقدم-باقتراح-لإنشاء-منصة-ذكية-لنشر-الوعي

تقدمت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، باقتراح برغبة إلى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، موجهًا لرئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بإنشاء منصة ذكية تربوية تثقيفية نفسية تابعة لوزارة التربية والتعليم بإشراف خبراء متخصصين في مجالات علم النفس والاجتماع والتربية، مؤكده أن بناء الجمهورية الجديدة يتطلب إعداد منهجية متقدمة في نوعية التعليم وطرق وأساليب نقله للطلبة وفق خطط مدروسة لتكوين الفكر والوعي السليم لشباب الغد.

دوت الخليج

اقتراح لإنشاء منصة ذكية لنشر الوعي ومواجهة السلوكيات الخاطئة

وأكدت «هلالي»، أن الهدف من إنشاء هذه المنصة الذكية هو نشر الوعى وإيجاد الحلول للمشاكل التي تخص الطلاب في جميع المراحل الدراسية وكيفيه معالجة أولياء الأمور لتلك المشاكل والتواصل معهم في حلها، مشيرة إلى أن مقدار تقدم الدول وتطورها يُقاس بنسبة تعلم أبنائها ونوعية هذا التعليم ومستواه، بما يدعو الدول لوضع خطط متكاملة للتعليم تستهدف كافة فئات المجتمع، الأمر الذي يتطلب توافر البنية التحتية المؤهلة بوجود هيئة تعليمية وتربوية واشرافية ومستلزمات العملية التعليمية.

وأوضحت عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن الهدف من إنشاء تلك المنصة ايضًا هو تعزيز الصحة النفسية والمهارات الفكرية والاهتمامات التعليمية للطلاب، ومساعده أولياء الأمور في التعامل مع المشاكل المتعلقة بأبنائهم وذلك من خلال تقديم الإرشادات النفسية والنصائح التربوية ونشر فيديوهات توعويه قصيرة من أجل معالجة المشاكل السلوكية الخاطئة لكل مرحله عمرية، فضلًا عن نشر الوعى للطلاب لاستبدال المفاهيم والسلوكيات الخاطئة بأخرى صحيحة كالتنمر والتحرش والعنف.

وأضافت «هلالي»، أن المنصة ستقدم الدعم والمساندة النفسية والاجتماعية للطلاب كخفض القلق والتوتر المرتبط بفترة الامتحانات ومواجهة المعوقات مثل التعثر الدراسي وعدم القدرة، على الموازنة بين المسئوليات الاجتماعية والتربوية لديهم وحثهم على كيفية إدارة الوقت، وتوجيه أولياء الأمور بكيفية التعامل مع أبنائهم لتجاوز الأزمات الاجتماعية والنفسية في حال التعرض لها كـ«انفصال الآباء- المرض»، لافته إلى أنه سيتم إنشاء برامج تحتوى على الاختبارات اللازمة لقياس المهارات الفكرية وتعزيز الصحة النفسية ليستفيد منها الأخصائيين النفسيين والمعلمين في التعامل مع الطلاب لمعرفة أوجه القصور كاختبار الذكاء IQ.

ولفتت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تفعيل دور الأخصائيين النفسيين في المدارس ستحقق أيضًا من خلال إنشاء هذه المنصة، وذلك من خلال تدريبهم وتأهيلهم على برامج التربية النفسية وتقديم الاستشارات والدعم النفسي وبرامج التوعية لمواجهة العديد من المشاكل السلوكية لطلاب المدارس «كالتنمر والتحرش والعنف والتمييز والانتحار» وإعلاء قيم الأنشطة الإيجابية التي يمارسها الطلاب، بهدف خلق جيل قادر على التماسك الداخلي لحمايته من جميع المخاطر النفسية التي يمكن أن يتعرض لها.