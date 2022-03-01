قصة مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث الحلقة الأخيرة كاملة.. وموعد العرض

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يترقب عدد كبير من جمهور الفنان سيد رجب والفنانة سوسن بدر، طرح الحلقة الأخيرة من مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث، والتي من المقرر عرضها على منصة شاهد الالكترونية.

دوت الخليجيرصد تفاصيل مسلسل أبو العروسة الحلقة الثالثة

ويتسائل الجمهور عن مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث الحلقة الأخيرة، وكيف ستكون، هل ستتزوج هاجر ابنة عبد الحميد وعايدة من الشاب التي تتناوش معه بشكل مستمر، وما هو مصير أكرم وابنة نرمين الفقي وأحمد صالح هل سيقعان في حب بعضهم، وهل تكون النهاية حزينة أما مأسوية كما يتداول البعض.

الحلقة الأخيرة من مسلسل أبو العروسة كاملة

وتنبأ عدد كبير من الجمهور إصابة الفنان سيد رجب خلال أحداث مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث الحلقة الأخيرة، إصابة سيد رجب بالعمى، وحدوث مشكلة كبيرة للفنانة نرمين الفقي بسبب وقوعها في حب شاب يصغرها سنا، ورجح البعض أن من المقرر أن يخون شريف زوجته، ولكن لا ينتهى مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث إلا بالاحداث الطريفة والممتعة الذي لطالما أبهرنا بها.

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مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث

ويذاع مسلسل أبو العروسة الجزء للثالث على شاشات التليفزيون عبر قناة dmc من السبت إلى الأربعاء من كل اسبوع في تمام الساعة الثامنة مساءً، كما يذاع عبر قناة dmc مصر في الساعة الحادية عشر مساء في نفس الأيام، والإعادة تكون في اليوم الثاني في الساعة الرابعة عصرا.

كما يمكنك متابعة الحلقة كاملة عبر منصة شاهد الإلكترونية، قبل طرحها على قناة dmc بساعات.

أبطال مسلسل أبو العروسة

ويخوض بطولة مسلسل «أبو العروسة» كلا من الفنان سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، خالد كمال، ميدو عادل، ولاء الشريف، محمود حجازي، رانيا فريد شوقي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، ديانا هشام، وكارولين عزمي، والمسلسل من إخراج كمال منصور، تأليف هاني كمال.

قصة مسلسل أبو العروسة

أما عن القصة فيتناول مسلسل أبو العروسة الكثير من القضايا الهامة، والتي شهدها المجتمع في الآونة الأخيرة، فناقش الخيانة الزوجية، المشاكل المادية التي تمر بها الأسر البسيطة، سعي الأشخاص وراء التريندات، وقوع الرجل في حب إمرأة تكبره سنا، والعكس وقوع المرأة في حب رجل يصغرها سنا، ولم يتجاهل مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث تسليط الضوء على العاصمة الجديدة.