/682434/أول-تحرك-برلماني-بشأن-تهالك-مباني-دار-المسنين-ونقص-الخدمات-مما-يهدد-حياة-من-بها

تقدمت النائبة مني عبد الله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن تهالك مباني دار المسنين فى بني سويف ونقص الخدمات مما يهدد حياة من بها.

دوت الخليج

واردفت مني عبد الله، أن هناك إلتزام دستورى على الدولة بحماية المسنين ورعايتهم وتوفير حياة كريمة لهم، وبالفعل مصر اتخذت خطوات حقيقية للوصول الى ذلك، لكن الجهود المبذولة غير كافية وتحتاج الى مزيد من الرقابة والتفتيش.

أول تحرك برلماني بشأن تهالك مباني دار المسنين ونقص الخدمات مما يهدد حياة من بها

وتابعت عضو مجلس النواب: ورغم الجهود التي تقدمها الحكومة والجمعيات الخيرية إلا أن أعدادا كبيرة من المسنين تعاني من نقص الرعاية وغياب الخدمات وعدم وجود أية جهة تهتم بشئونهم، وتزايد معاناة المسنين الفقراء في المدن الكبيرة خاصة ببني سويف

وأكملت عضو مجلس النواب: تهالك المباني وصل إى حالة يرثي لها خاصة فيما يتعلق بأعمال السباكة التي أدت إلى ظهور تشققات في الجدران، وتشققات الاسقف، فلم تشهد هذه المباني أى حالة من أعمال إحلال وتجديد حتى بات المبنى يعانى من رشح الصرف الصحي في بعض المناطق منه، فضلا عن تقادم أدوات المطبخ وتهالكها وتأثير الرطوبة على الكهرباء وسوء حالة السباكة بشكل عام.

وطالبت مني عبد الله، عضو مجلس النواب، بفتح تحقيق موسع بهذا الشأن للوقوف على أسباب تهالك المباني وتصدعها، واستراتيجية الدولة بشأن الاهتمام بدار المسنين، واعادة تجديدها مرة اخرى.