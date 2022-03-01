التعليم العالى: انطلاق برنامج اكتشاف المُبتكرين ورواد الأعمال بكفرالشيخ

جدة - نرمين السيد - ويهدف برنامج اكتشاف المبتكرين ورواد الأعمال إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال ووضع حلقات تواصل بين الطلاب الموهوبين والباحثين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة.
ومن جانبه، أشار عبدالرازق دسوقى رئيس جامعة كفرالشيخ، إلى أن هذا اللقاء التثقيفى يدعم ريادة الأعمال والطلاب المُبتكرين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وقرار المجلس الأعلى للجامعات، بإنشاء وحدة بكل جامعة لرعاية الطلاب الموهوبين والمُبتكرين، مشيرًا إلى تقديم الدعم لريادة الأعمال وللطلاب المُبتكرين من أبناء الجامعة.
ولفت رئيس جامعة كفرالشيخ إلى أن استراتيجية إدارة الجامعة تعمل على اكتشاف المُبتكرين والنوابغ وتشجيع رواد الأعمال، والسعى لزيادة عدد الفرق الخاصة بريادة الأعمال من أبناء الجامعة، لتحويل الأفكار الابتكارية والبحثية إلى مُنتجات قابلة للتسويق.
وأوضح دسوقى أن اللقاء شهد استعراض إنجازات وتحديات ريادة الأعمال بالجامعة وإلقاء محاضرات لعدد من رواد الأعمال الحاليين، لنقل خبراتهم للحضور وإيضاح الفرق بين الابتكارات وريادة الأعمال، لافتًا إلى أن هذا اللقاء شهد أيضا جلسات استماع لعدد من الابتكارات بجامعة كفرالشيخ.
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