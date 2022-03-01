إطلاق مسابقة رمضان القرآنية للناشئة.. الأوقاف تعلن التفاصيل

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، عن مسابقة رمضان القرآنية للناشئة، واستكمال دورات المكون الشرعى واللغوى بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات.





وقال وزير الأوقاف فى بيان له اليوم الثلاثاء إن المسابقة تأتى فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم وأهله، وأن المسابقة مفتوحة للذكور والإناث، بشرط أن يكون المتسابق تحت سن 15 سنة.

وأوضح وزير الأوقاف أن المسابقة على مستويين: المستوى الأول: حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه، وفيه فرعان: الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم كاملا مع فهم معانى المفردات، والفرع الثانى: حفظ ربع القرآن الكريم مع تفسير الجزء الثلاثين (جزء عم)، أما المستوى الثانى: حفظ القرآن الكريم لأصحاب الصوت الحسن، وفيه ثلاثة فروع: الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم كاملا، والفرع الثانى: حفظ نصف القرآن، والفرع الثالث: حفظ ربع القرآن.

وأضاف وزير الأوقاف: أما جوائز: فانه سيتم تخصيص نحو 500 جائزة للفائزين، بعضها يوزع للفائزين على مستوى المديريات، وبعضها للفائزين على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن التقديم للاشتراك فى المسابقة سيتم عن طريق المديريات الإقليمية بدءا من غد الأربعاء الموافق 2 مارس الجارى بمكاتب مديرى الدعوة بالمديريات أو من خلال التسجيل عبر الرابط التالى

https://forms.gle/NNGmauPY6b4aKmD49، على أن تجرى الاختبارات الأولية بالمديريات خلال الأسبوع الثالث من شهر شعبان، وتوافى الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بالنتيجة فور انتهاء الاختبارات، وتكون التصفية النهائية بديوان عام الوزارة خلال الأسبوع الأول والثانى من شهر رمضان المبارك.

وعلى صعيد مختلف، أشار وزير الأوقاف إلى أن الوزارة سوف تنظم ابتداء من السبت القادم الموافق الخامس من مارس إلى الخميس الموافق 10 مارس الجارى دورتى المكون الشرعى واللغوى لـ 84 إماما وواعظة من الدفعة الرابعة المتكاملة بأكاديمية الأوقاف الدولية، لافتا إلى أن هذه الدورات تأتى استمرارا لخطة وزارة الأوقاف فى التدريب والتأهيل، وفى إطار الجهود المبذولة من الوزارة للإعداد المتميز للأئمة والواعظات وصقلهم بمختلف المعارف والعلوم.