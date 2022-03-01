التعليم العالي: انطلاق برنامج اكتشاف المُبتكرين ورواد الأعمال بجامعة كفرالشيخ

برعاية د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ود. عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ، وإشراف د. حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، انطلقت فعاليات برنامج اكتشاف المُبتكرين ورواد الأعمال في مصر، الذي تنفذه جامعة كفرالشيخ بالتعاون مع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

ويهدف برنامج اكتشاف المبتكرين ورواد الأعمال إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال ووضع حلقات تواصل بين الطلاب الموهوبين والباحثين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة.

ومن جانبه، أشار د. عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ، إلى أن هذا اللقاء التثقيفي يدعم ريادة الأعمال والطلاب المُبتكرين، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وقرار المجلس الأعلى للجامعات، بإنشاء وحدة بكل جامعة لرعاية الطلاب الموهوبين والمُبتكرين، مشيرًا إلى تقديم الدعم لريادة الأعمال وللطلاب المُبتكرين من أبناء الجامعة.

ولفت رئيس جامعة كفرالشيخ إلى أن استراتيجية إدارة الجامعة تعمل على اكتشاف المُبتكرين والنوابغ وتشجيع رواد الأعمال، والسعي لزيادة عدد الفرق الخاصة بريادة الأعمال من أبناء الجامعة، لتحويل الأفكار الابتكارية والبحثية إلى مُنتجات قابلة للتسويق.

وأوضح د. دسوقي أن اللقاء شهد استعراض إنجازات وتحديات ريادة الأعمال بالجامعة وإلقاء محاضرات لعدد من رواد الأعمال الحاليين، لنقل خبراتهم للحضور وإيضاح الفرق بين الابتكارات وريادة الأعمال، لافتًا إلى أن هذا اللقاء شهد أيضا جلسات استماع لعدد من الابتكارات بجامعة كفرالشيخ.