/682439/فحص-600-مواطن--ضمن--مباردة-عنيك-فى-عنينا-بالغربية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية فعاليات قافلة مبادرة "عنيك في عنينا" للحد من مسببات العمى التي نظمتها مؤسسة صناع الخير للتنمية وأوركيديا للصناعات الدوائية بقرية دماط مركز قطور، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياه كريمة" بالغربية.

وأشاد المحافظ بجهود مؤسسة صناع الخير وأوركيديا للصناعات الدوائية في تنظيم سلاسل قوافل لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية في مجال مكافحة العمى في قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمراكز المحافظة، حيث تم توقيع الكشف على 685 مواطن من أهالي القرية والقرى المجاورة ، بالإضافة إلى صرف الأدوية بالمجان لعدد 315 مواطن.

وخلال القافلة تم تشخيص احتياج 130 مواطن لإجراء عمليات جراحات عيون مختلفة، وسوف يتم التجهيز لإجراء تلك العمليات قريباً، كما قامت القافلة بتشخيص احتياج 215 مواطن لنظارات طبية ، سيتم تسليمهم للمواطنين خلال عشرة أيام من تنفيذ القافلة.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد عبد الجليل مدير إدارة المشروعات بصناع الخير إلى أن القافلة تأتي في إطار التعاون الدائم بين صناع الخير وشركاء التنمية وبخاصة أوركيديا للصناعات الدوائية وبرعاية كريمة من دولة رئيس مجلس الوزراء وبإشراف السيدة الوزيرة نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعي وبمتابعة وتنسيق كامل مع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، وذلك بهدف تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية في مجال العيون لكل أهالي قرى "حياة كريمة" في الغربية ، مضيفاً أن القافلة تأتي ضمن سلسلة القوافل التي تنظمها صناع الخير داخل قرى "حياة كريمة" بشكل أسبوعي في المحافظة.

محافظ الغربية يصدر قرار بوقف ثلاث رؤساء مجالس محلية

أصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الثلاثاء، قرارا بإيقاف ثلاث رؤساء وحدات محلية وثلاثة من مديري الجمعيات الزراعية بمركز المحلة الكبرى، عن العمل لمدة ثلاث أشهر أو لحين انتهاء التحقيقات معهم بالنيابة الإدارية مع صرف نصف الأجر خلال مدة الإيقاف ، للتقصير والإهمال الجسيم في منع التعديات على الأراضي الزراعية بنطاق عملهم، وذلك طبقا للقرارات الصادرة من مجلس الوزراء والمحافظة.

محافظ الغربية أشار الى أنه أصدر قراراً سابقاً بتشكيل لجنة لمنع التعديات على الأراضي الزراعية بكل وحدة قروية برئاسة رئيس الوحدة القروية وعضوية رئيس نقطة الشرطة أو العمدة ومدير الجمعية الزراعية بالقرية، تختص هذه اللجان بالمرور الميداني على الأراضي الزراعية في نطاق الوحدة والتصدي لأي تعدي عليها ومنعه في المهد، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الرقعة الزراعية والحفاظ عليها وردع المخالفين، الأمر الذي استوجب معاقبة المذكورين لعدم القيام بمهام عملهم.