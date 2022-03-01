غدا..الاجتماع السنوي البرلماني العربي الأسيوي للسكان والتنمية «بمقر مجلس النواب» 

/682447/غداالاجتماع-السنوي-البرلماني-العربي-الأسيوي-للسكان-والتنمية-بمقر-مجلس-النواب

يستضيف مجلس النواب المصري، غداً الاربعاء،الاجتماع السنوي البرلماني العربي الاَسيوي للسكان والتنمية، بمشاركة عدد من ممثلي البرلمانات العربية والاَسيوية، وحضور عدد من الوزراء، ورئيسة المجلس القومي للمرأة .

دوت الخليج

ومن المقرر أن يُلقى المستشار الدكتور حنفى جبالي ، رئيس مجلس النواب المصري ،كلمة في مُستهل الجلسة الافتتاحية للاجتماع، ثم كلمة للنائب الدكتور عبد الهادى القصبي، رئيس منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب المصري .

الاجتماع السنوي البرلماني العربي الأسيوي للسكان والتنمية

ويناقش الاجتماع في جلساته التي ستعقد على مدار اليوم عدداً من الموضوعات، بشأن :

-تعزيز مشاركة الشباب وتمكين المرأة في برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية.

-حقوق الإنسان ومدى تأثير جائحة كورونا على النساء والتنمية المستدامة.

-التنمية البشرية والقيم من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

-دور البرلمانيين في تناول برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية. صرح بذلك المستشار الاعلامى لرئيس المنتدى أحمد قنديل، مؤكدا أن رئيس المنتدى أعلن عقب اطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي فعاليات ( المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية) أمس ونظرا لأهمية هذا المشروع فى دعم تنمية الأسرة المصرية ومواجهة قضية الزيادة السكانية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني سوف تستيف مصر منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية والذى يضم 31 دولة من برلمانيين من الدول الغربية والأسيوية والإفريقية من المهتمين بقضية التنمية والسكان .

منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية

وأوضح القصبى أن الجلسة الافتتاحية برئاسة معالى المستشار الدكتور حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب وبحضور عدد كبير من السادة الوزراء وأبرز المتحدثين الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومتحدثبن من عدة دول اليابان والسودان ليبيريا وماليزيا والأردن وغيرهم من الدول المشاركة كما أن هناك عدد من المشاركات عبر zoom .

واضاف القصبى أن هذا الاجتماع يتطرق للتكامل فى العملية التنمية التى تنعكس على الأسرة من تنمية وزيادة سكانية والتى تؤثر على التعليم والصحة والتنمية ، وإن الزيادة السكانية قضية أكبر من أن تتحمل مسئوليتها جهة بعينها، مشددًا على أنه “يجب علينا استشعار الخطورة تجاه الأجيال المقبلة” وهى خطر علينا من الإرهاب .

وأضاف القصبي أن “القضية السكانية تلتهم كل معدلات التنمية في مصر، وكل الإحصاءات تُحذر من خطورة تلك القضية، مشيرًَا إلى أن أزمة الزيادة السكانية لا تنحصر في ارتفاع معدل الزيادة، ولكن في تدني خصائص السكانية سوء التوزيع الجغرافي.

جدير بالذكر أن الاجتماع السنوي البرلماني العربي الآسيوي للسكان والتنمية ،يُعقد بالشراكة بين منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية، والجمعية البرلمانية الآسيوية للسكان والتنمية في اليابان، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان والتنمية، وصندوق اليابان الائتماني، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة.