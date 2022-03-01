/682448/ضبط-١١-طنا-من-الدجاج-الفاسد-في-حملة-تموينية-بدمياط

شنت الإدارة العامة للتجارة الداخلية بمديرية التموين بدمياط، اليوم الثلاثاء، حملات رقابية مكثفة شملت عددا من الأسواق والمحال التجارية والمصانع.

دوت الخليج

وأسفرت الحملة عن ضبط ١١ طنا من الدجاج الفاسد، داخل شركة للمواد الغذائية في المنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة، ونجحت الحملة في ضبط مخالفة محطة تموين وقود، بمدينة رأس البر وجرى تشميعها، وإبلاغ الجهات المختصة.

وقبل أيام ، شنت حملة على محلات بيع الهواتف المحمولة ومستلزماتها لحماية الأهالي من السلع مجهولة المصدر، وأسفرت الحملة عن تحرير 41 محضرًا ضد محلات بيع الهواتف المحمولة، نظرًا لأنها تعمل بدون ترخيص.

حملة موسعة على عدد من المطاعم والمحال التجارية

وشملت المخالفات التي تضمنتها المحاضر، عدم الإعلان عن الأسعار وإدارة محل بدون ترخيص، وعدم استصدار فواتير.

وفي مركز فارسكور شنت مديرية الطب البيطري بدمياط، حملة موسعة على عدد من المطاعم والمحال التجارية، خلال الساعات الأخيرة، بالتنسيق مع شرطة التموين، وأسفرت الحملة عن ضبط 180 كيلو من اللحوم المفرومة والسجق والحواوشي والدواجن الكاملة، إلى جانب الكبدة المستوردة.

اللحوم المصنعة المضبوطة غير صالحة للاستهلاك الآدمي

وكشف تقرير الطب البيطري، بعد فحص العينات، عن أن اللحوم المصنعة المضبوطة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وجرى تحرير 5 محاضر للمخالفين، للعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

وتضمنت المخالفات نقص وزن رغيف الخبز وعدم الإعلان عن الأسعار وبيع إسطوانات الغاز بأسعار أزيد من القيمة المقررة، كما جرى ضبط حالات غش تجاري وبيع سلع مجهولة المصدر، وعدم وجود شهادات صحية، وبيع لحوم مكشوفة ومذبوحة خارج المجازر، وعدم الإعلان عن أسعارها.

تكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز

ووجهت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بتكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز، للتحقق من انضباط تلك المنظومة، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار السلع والتأكد من صلاحيتها.