«ده ابني وولي العهد».. كلمات الراحل نور الشريف عن محمد رمضان «فيديو»

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نشر الفنان محمد رمضان فيديو قديم له عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك» أثناء حلوله كضيف في برنامج تلفزيوني، وقد أتصل الراحل عمر الشريف بمحمد رمضان في مداخلة هاتفية له ووجهله رسالة مؤثرة.

دوت الخليج يرصد لكم رسالة الراحل عمر الشريف لمحمد رمضان وذلك خلال السطور القادمة.

عمر الشريف لمحمد رمضان: هو ولي العهد ليا

وخلال إستضافة الفنان محمد رمضان خلال بدايته الفنية، وجه له رسالة، والتي كان محتواها: محمد رمضان ده ابني وهيكون أحسن ممثل في مصر، هو ده اللي انا اختارته في مخي يكون ولي العهد، وكان محمد رمضان حينها يعبرعن إمتنانه لمثل هذه الكلمات التي قالها له الراحل عمر الشريف.

محمد رمضان وباي باي ثانوية

وفي سياق متصل، قد أعلن الفنان محمد رمضان خلال الأيام الماضية عن تحطيم أغنية باي باي ثانوية للأرقام القياسية، إذ أن الأغنية قد تخطت نسبة الـ 9 مليون مشاهدة على قناته بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، وتم طرح أغنية باي باي ثانوية في الأسبوع الأول من شهر فبراير الجاري، وحققت ناجحًا واسعًا، وقد كتب الفنان محمد رمضان عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: أغنية باي باي ثانوية ٩ مليون مشاهدة.

كلمات أغنية باي باي ثانوية

كنت فاكرها سيجارة عادية

لكن طلعت سيجارة محشية

ولاد الحرام عملوها تاني فيا

وانا عندي بكره امتحان ثانوية

عملوها فيا ضحكوا عليا

ودماغي فجأة لفيت بيا

كان نفسي انجح في الثانوية

امي هتجبلي عربية

لو جيبت ٨٠ ٪ بسيجارة منهم قضوا عليا

خربوها ولاد المؤذية انا شايف افلام هزلية

حواليا شلة حرامية

انا حواليا شله حرامية عيال مش ميه ميه

انا حواليا شله حرامية ولاد مؤذية

انا حواليا شله حرامية باي باي ثانوية

انا حواليا شله حرامية مفيش عربية

أيوة فاتتني الامتحانات بالغلط دخلت مدرسة بنات

بنت جميلة بترطم روسي خدتها اوريها رقم جلوسي

ويارتني ما شوفت الروسية قبل امتحان الثانوية

طلعت هي كمان مؤذية متفقة معاهم عليا

انا حواليا شله حرامية مفيش عربية

انا حواليا شله حرامية فين رجليا

انا حواليا شله حرامية دماغي مش فيا

انا حواليا شله حرامية عطشان ادوني مية

انا حواليا شله حرامية عيال مش ميه ميه

انا حواليا شله حرامية سيجارة فرعونية

عقلي لعبني وقالي نكمل

ضميري تاعبني ومخي منمل

قولت انا هعمل فورمة واحمل

قومت مسكت البار والدمبل

شديت بطني وعليت بينچي

نشفت كتافي ومجانصي

وقفت المحشي بقيت هيلثي

وصحابي هخلعهم مع درسي

باي باي ثانوية