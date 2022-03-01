الأزمة «محلك سر»..طلب إحاطة لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بشأن تعيين أوائل الخريجين 

/682459/الأزمة-محلك-سرطلب-إحاطة-لتنفيذ-التوجيهات-الرئاسية-بشأن-تعيين-أوائل-الخريجين

وجه النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن تأخر تعيين أوائل الخريجين بالجامعات.

دوت الخليج

تعيين اوائل الخريجين

وقال النائب: "بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن أزمة معاناة أوائل الخريجين على مدار 8 سنوات، صدر القرار الوزاري رقم 3021 بحصر أوائل خريجي الجامعات المصرية من دفعة 2014 حتي دفعة 2021."

وأشار إلى أن وزارة التعليم العالي بدورها وتنفيذا للتوصية الرئاسية، قامت بتوجيه خطاب لكل الجامعات للمطالبة بحصر الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه، وكذلك العشرين الأوائل من كل كلية في الفترة من 2014 حتى 2021.

وقال محمود عصام: "كان من المتوقع أن يتم تعيينهم في الجامعات التي تم بناؤها حديثا، وكذلك في مؤسسات الدولة المختلفة والجهاز الإداري، إلا أنه حتى الآن لا زال الموضوع "محلك سر".

وطالب عضو مجلس النواب، وزارة التعليم العالي بإعلان جدول زمني واضح بشأن تعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه، والكشف أيضا عن الجهات المتاح التعيين فيها.

ومن المقرر أن يستضيف مجلس النواب المصري، غداً الاربعاء،الاجتماع السنوي البرلماني العربي الاَسيوي للسكان والتنمية، بمشاركة عدد من ممثلي البرلمانات العربية والاَسيوية، وحضور عدد من الوزراء، ورئيسة المجلس القومي للمرأة .

كما سيُلقى المستشار الدكتور حنفى جبالي ، رئيس مجلس النواب المصري ،كلمة في مُستهل الجلسة الافتتاحية للاجتماع، ثم كلمة للنائب الدكتور عبد الهادى القصبي، رئيس منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب المصري .