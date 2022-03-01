/682461/بيراميدز-يطالب-الاتحاد-الأفريقي-لكرة-القدم-استضافة-وتنظيم-المباراة-النهائية-لبطولة-كأس-الكونفدرالية

أعلن ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز عن تقدم النادي بطلب رسمي إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن طلب استضافة وتنظيم المباراة النهائية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، لتقام على ملعب بيراميدز باستاد "٣٠ يونيو" الدفاع الجوي بالقاهرة، في المدة القانونية التي فتح فيها الكاف الطلبات لاستضافة النهائي وتنظيمه.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

حقق بيراميدز الفوز على نظيره الصفاقسي التونسي بنتيجة 1/0، على ملعب "الدفاع الجوي"، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

وبدأ لاعبوا بيراميدز بضغط كبير على نظيره الصفاقسي، وشكلوا خطوره كبيره على مرمى الفريق التونسي من خلال عدة هجمات، فيما حاول الصفاقسي أن يخرج ببعض الهجمات المرتدة، ولكن دون تشكيل أي خطورة.

وواصل بيراميدز في الضغط في ظل التألق لحارس الصفاقسي الذي أنقذ مرمى فريقه في الكثير من الهجمات.

وكانت المباراة في طريقها للتعادل السلبي، قبل أن يأتي علي جبر ويسجل هدف قاتل للفريق السماوي برأسية متقنة في الدقيقة 3+90، ليحقق بيراميدز فوز صعب وهام على الصفاقسي.

انتهت أحداث مباراة بيراميدز والبنك الأهلي

انتهت أحداث مباراة بيراميدز والبنك الأهلي، بنتيجة هدف دون رد لصالصح الفريق السماوي، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

سجل رمضان صبحي هدف الفوز في المباراة في الدقيقة الحادية والثماناون من عمر المباارة، من خلال كرة عرضية من دونجا من الطرف الأيمن لصالح بيراميدز شتتها أحمد ياسين بشكل خاطيء لتصل إلى رمضان صبحي الذي تبادل الكرة مع عبد الله السعيد وسدد كرة بالقدم اليسرى داخل الشباك.

هدد بيراميدز مرمى البنك الأهلي في الدقائق الأولى عن طريق فاجري، من خلال تمريرة سحرية من عبد الله السعيد إلى فاجري لاكاي مهاجم بيراميدز الذي سدد كرة رائعة من يمين منطقة الجزاء لصالح براميدز لكنها ارتدت من القائم الأيمن لمرمى فريق البنك الأهلي.