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تشييع جثمان النائب عبد الحى عبيد بمشاركة  أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ووزير المجالس النيابية «صور»

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/682463/تشييع-جثمان-النائب-عبد-الحى-عبيد-بمشاركة- أعضاء-مجلسى-النواب-والشيوخ-ووزير-المجالس-النيابية-صور

تشيع جنازة النائب عبد الحي عبيد، رئيس لجنة الشئون الافريقية والعربية بمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء بمسجد الحصري و الدفن بمقابر الأسرة علي طريق الفيوم وذلك بعد أن توفى في أحد المستشفيات إثر إصابته بفيروس كورونا، ذلك بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وبمشاركة المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية.

دوت الخليج 

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تشييع جثمان النائب عبد الحي عبيد من مسجد الحصري

الدكتور عبد الحي الرفاعي محمد عبيد، وشهرته عبد الحي عبيد، هو الأمين المساعد لحزب  مستقبل وطن بالقاهرة  حاصل علي الدكتوراه بالفلسفة فى الكيمياء الفيزيائية – كلية العلوم -جامعة الازهر 1981، ماجستير فى الكيمياء الفيزيائية – كلية العلوم -جامعة الأزهر 1976، بكالوريوس العلوم - جامعة القاهرة (مايو 1969م).

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وتضمنت الوظائف التي تم شغلها حيث مدير الجامعة العربية المفتوحة بمصر من 2013 حتى الان، و مدير أكاديمية أخبار اليوم من 2008 حتى 2011، و مستشار وزير التعليم العالى للأنشطة الطلابية من 2007 حتى 2011، و رئيس جامعة حلوان من 2004 حتى 2007، و أمين المجلس الأعلى للجامعات من 2002 حتى 2004، مستشار وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى للجامعات الخاصة وجامعة 6 أكتوبر ، نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب من 1995 حتى 2002، عميد كلية العلوم فى الفترة من 1992 حتى 1995، ضابط احتياط بالقوات المسلحة في الفترة من أغسطس 1973 حتى يناير 1977.

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  ولديه خبرات أكاديمية أخرى منها عضوية مجلس إدارة أكاديمية الشرطة، وعضوية الجمعية العمومية للجنة الوطنية المصرية (يونسكو – اليكسو – ايسيكو)،و عضوية المجلس الأعلى للمعاهد العليا، وعضوية المجلس الأعلى للكلية العسكرية لعلوم الإدارة لضباط القوات المسلحة، و رئيس لجنة معادلة الدرجات العلمية والمؤسسات التعليمية بالمجلس الأعلى للجامعات،ومشرفاً على كلية الآداب جامعة حلوان .

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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