الداخلية تحتفل باليوم العالمى للحماية المدنية

جدة - نرمين السيد - تحتفل الإدارة العامة للحماية المدنية فى وزارة الداخلية، باليوم العالمى للحماية المدنية، الذى تحتفل به المنظمة الدولية للحماية المدنية ICDO فى الأول من مارس من كل عام.





وتشهد الاحتفالية، تنفيذ عدد من الأنشطة التى تتضمن العروض التدريبية لقوات الحماية المدنية، وعقد ندوات تثقيفية لنشر الوعى المجتمعى فى مختلف مجالات الحماية المدنية بالمدارس والميادين العامة. كما تم دعوة عدد من طلاب المدارس ودور الأيتام، للمشاركة فى الاحتفالات وتوزيع النشرات الإرشادية، بهدف نشر وتنمية الوعى وحرصا من الإدارة العامة للحماية المدنية على التواصل مع جميع فئات المجتمع. كما عملت وزارة الداخلية خلال الفترة الماضية بتزويد إدارات الحماية المدنية بالمعدات والأجهزة الحديثة التى تستخدمها الإدارة لرفع كفاءة عمليات الإنقاذ، والتى أظهرت استخدام أحدث المعدات التكنولوجيا، وآخر ما توصلت إليه أحدث الأنظمة فى الحماية المدنية. وفعلت الإدارة دور الفريق النسائى فى عمليات الإنقاذ والإطفاء، دعمًا منها لمشاركة المرأة، وحرصا على إنقاذ أى امرأة تحتاج للمساعدة، حيث تلقى فريق الشرطة النسائية، التدريبات بمعهد معاونى الأمن على الإطفاء، ليصبح أول فريق إطفاء من السيدات فى تاريخ الحماية المدنية.

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