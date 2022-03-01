رصف وتوسعة طرق المعتمدية والعدوى والتحرير فى الجيزة (فيديو)

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واطلع أحمد راشد محافظ الجيزة، على نسب تنفيذ أعمال الطبقة السطحية بطريق المعتمدية ترعة المجنونة حيث تم الانتهاء من الأعمال وجارى دعم منظومة الإنارة بالطريق وطلاء البلدورات، كما تابع محافظ الجيزة أعمال التطوير والتوسعة بشارع العدوى سليم المتفرعة من شارع ترعة الزمر بحى العمرانية، حيث تم البدء فى أعمال الرصف وفرد طبقة الأسفلت الأولى من العدوى سليم مع ترعة الزمر وجار الاستكمال.
وتابع محافظ الجيزة مجهودات مديرية الطرق بالمحافظة فى تنفيذ الطبقة الأسفلتية الرابطة بشارع التحرير بدءا من ميدان الجلاء باتجاه شارع السودان بحى الدقى، مشددًا على سرعة الانتهاء من الأعمال ووفقا للمواصفات المحددة لها لما للطريق من أهمية مرورية كبيرة.
كما تابع المحافظ، نسب التنفيذ لأعمال التوسعه والتطوير بشارع عثمان محرم بأحياء الطالبية والعمرانية بطول 3 كم وبعرض 25 م حيث تم وضع طبقة الأساس وجارى استكمال أعمال الرصف والتطوير ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام الحالى.
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