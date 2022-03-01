مدير الغرفة التجارية البلجيكية: ندرك جيدا الفرص الاستثمارية الهائلة بمصر

جدة - نرمين السيد - التقى بدر عبد العاطى، سفير جمهورية مصر العربية فى بروكسل، بالمدير التنفيذى للغرفة التجارية بأنتويرب "لوك لوويل"، فى إطار متابعة مخرجات الزيارة الرئاسية لبروكسل من 15 إلى 18 فبراير.





جاء ذلك بحضور رشا جلال، رئيس المكتب التجارى المصرى فى بروكسل، حيث أعرب السفير المصرى عن التطلع لتعزيز التعاون مع بلجيكا واستغلال الزخم الذى أحدثته الزيارة الرئاسية الأولى للرئيس عبدالفتاح السيسى إلى بروكسل.

وأكد الفرص الاستثمارية المتاحة حاليًا فى مصر هائلة، خصوصًا فى ظل وصول معدل نمو الاقتصاد المصرى هذا العام إلى 5.5% على الرغم من تداعيات جائحة كورونا، كما عرض المشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها فى البلاد فى مختلف القطاعات، وتطلعنا إلى مزيد من مشاركة الشركات البلجيكية فى هذه المشروعات.

وتناول بدر عبد العاطى بشكل مسهب المجالات الواسعة القائمة للتعاون مع القطاع الخاص البلجيكى فى القطاعات ذات الأولوية وعلى رأسها قطاعات اللوجستيات والطاقة، فى ظل كون مصر مركزًا لتداول الطاقة من غاز طبيعى مُسال وطاقة جديدة ومتجددة وطاقة نظيفة، فضلاً عن قطاع الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات.

من جانبه، أوضح المدير التنفيذى للغرفة التجارية بأنتويرب، أن الجانب البلجيكى يدرك جيدا الفرص الاستثمارية الهائلة بالاقتصاد المصرى، مشيرًا إلى أنه جارى الإعداد لزيارة وفد ضخم من ممثلى 60 شركة بلجيكية إلى مصر فى شهر نوفمبر القادم، لتعريف الشركات البلجيكية بالتطورات الجارية فى مصر فى المجال الاستثمارى والتجارى.

وأضاف أنه يعتزم القيام بزيارة إلى مصر خلال الشهرين القادمين للتحضير لهذه الزيارة لما لها من أهمية كبيرة على صعيد تعزيز وتعميق تواجد القطاع الخاص البلجيكى فى مصر باعتبارها وجهة جذابة للاستثمار والأعمال.