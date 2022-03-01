لقاء السفير المصري في بروكسل مع المدير التنفيذي للغرفة التجارية بأنتويرب

في إطار متابعة مخرجات الزيارة الرئاسية لبروكسل من ١٥ إلى ١٨ فبراير، قابل د. بدر عبد العاطي، سفير جمهورية مصر العربية في بروكسل، يوم ٢٨ فبراير ٢٠٢٢ المدير التنفيذي للغرفة التجارية بأنتويرب "لوك لوويل"، وذلك بحضور د. رشا جلال، رئيس المكتب التجاري المصري في بروكسل، حيث أعرب السفير المصري عن التطلع لتعزيز التعاون مع بلجيكا واستغلال الزخم الذي أحدثته الزيارة الرئاسية الأولى للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى بروكسل، مؤكداً على الفرص الاستثمارية الهائلة المتاحة حالياً في مصر، لاسيما في ظل وصول معدل نمو الاقتصاد المصري هذا العام إلى 5.5% على الرغم من تداعيات جائحة كورونا. كما عرض المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في البلاد في مختلف القطاعات، وتطلعنا إلى مزيد من مشاركة الشركات البلجيكية في هذه المشروعات.

هذا، وتناول د. بدر عبد العاطي بشكل مسهب المجالات الواسعة القائمة للتعاون مع القطاع الخاص البلجيكي في القطاعات ذات الأولوية وعلى رأسها قطاعات اللوجستيات والطاقة، في ظل كون مصر مركزاً لتداول الطاقة من غاز طبيعي مُسال وطاقة جديدة ومتجددة وطاقة نظيفة، فضلاً عن قطاع الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات.

ومن جانبه، أوضح المدير التنفيذي للغرفة التجارية بأنتويرب أن الجانب البلجيكي يدرك جيدا الفرص الاستثمارية الهائلة بالاقتصاد المصري، مشيراً إلى أنه جاري الإعداد لزيارة وفد ضخم من ممثلي ٦٠ شركة بلجيكية إلى مصر في شهر نوفمبر القادم، وذلك لتعريف الشركات البلجيكية بالتطورات الجارية في مصر في المجال الاستثماري والتجاري. وأضاف أنه يعتزم القيام بزيارة إلى مصر خلال الشهرين القادمين للتحضير لهذه الزيارة لما لها من أهمية كبيرة على صعيد تعزيز وتعميق تواجد القطاع الخاص البلجيكي في مصر باعتبارها وجهة جذابة للاستثمار والأعمال.